ФИФА: Большинство болельщиков хочет, чтобы ЧМ проводился чаще

ФИФА выпустила пресс-релиз, в котором заявила, что проведение Чемпионата мира каждые два года поддерживают болельщики, сообщает журналист New York Times Тарик Панжа.

В опросе, проведенном в июле британской компанией YouGov, специализирующейся на исследовании рынка и анализе данных, приняли участие 23 тысячи человек, 15 тысяч заявили об интересе к футболу и ЧМ.

Более углубленный опрос, с участием 100 тысяч человек более чем в 100 странах, проводится сейчас.

На основе предварительных данных ФИФА сообщает, что большинство фанатов хотели бы, чтобы Чемпионат мира проводился чаще. Из этого большинства большая часть за проведение турнира раз в два года.

Кроме того, говорится, что молодые люди гораздо более открыты к переменам и заинтересованы в них, чем старшее поколение.

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Напомним, что президент УЕФА Александер Чеферин резко негативно высказался по поводу идеи проведения ЧМ чаще чем раз в 4 года. Также против тренеры, в том числе Пеп Гвардиола. Он пошутил, что в таком случае необходимо будет продлить год до 400 дней.