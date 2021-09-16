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Чемпионат мира FIFA

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ФИФА: Большинство болельщиков хочет, чтобы ЧМ проводился чаще

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

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ФИФА: Большинство болельщиков хочет, чтобы ЧМ проводился чаще

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

ФИФА выпустила пресс-релиз, в котором заявила, что проведение Чемпионата мира каждые два года поддерживают болельщики, сообщает журналист New York Times Тарик Панжа.

В опросе, проведенном в июле британской компанией YouGov, специализирующейся на исследовании рынка и анализе данных, приняли участие 23 тысячи человек, 15 тысяч заявили об интересе к футболу и ЧМ.

Более углубленный опрос, с участием 100 тысяч человек более чем в 100 странах, проводится сейчас.

На основе предварительных данных ФИФА сообщает, что большинство фанатов хотели бы, чтобы Чемпионат мира проводился чаще. Из этого большинства большая часть за проведение турнира раз в два года.

Кроме того, говорится, что молодые люди гораздо более открыты к переменам и заинтересованы в них, чем старшее поколение.

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Напомним, что президент УЕФА Александер Чеферин резко негативно высказался по поводу идеи проведения ЧМ чаще чем раз в 4 года. Также против тренеры, в том числе Пеп Гвардиола. Он пошутил, что в таком случае необходимо будет продлить год до 400 дней.

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В статье: УЕФА ФИФА Александер Чеферин
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Комментарии (12)
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Fontango (Kharkov)
16.09.2021 в 21:12
Пыздун лысый!!!
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+1
0
Лекарь (село Дарница)
16.09.2021 в 21:05
Я хочу, чтобы чемпионат мира проходил раз в 3 года. Почему нет?
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+1
0
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
16.09.2021 в 20:45
Щось дуже знайоме... "По просьбам трудящіхся..." Що тільки не витворяли з таким формулюванням в радянські часи. І ядерні випробування в Семіпалатинську, де потім діти з мутаціями народжувалися(зокрема, без рук), і розворот сибірських річок("большевікі нє могут ждать мілостєй от пріроди...), і в Афганістан влізли "по просьбам трудящіхся", і "ворогів народу" розстрілювали теж по просьбам.
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+1
-1
Sashik (Baltimore)
16.09.2021 в 20:37
Пропоную тим вболівалника підняти свою ліниву п'яту точку з дивана і трохи поганяти круглого і буде їм більше всього і меньше дурного.
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+2
0
avatar
usovvictor (Kharkov)
16.09.2021 в 20:33
...футболисты не вытянут этот "частокол"...
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+2
0
Sashik (Baltimore)
16.09.2021 в 20:27
Пригадалась замальовка 95ого кварталу коли Тимошенко каже що треба там повернути щось людям, і її перепитують яким людям, а вона відповідає, що людям Рєната Ахмєтова
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0
0
tarakan (Одесса)
16.09.2021 в 20:11
Ну да, надо ещё и ЧЕ раз в два года, и тогда клубы будут отпускать только баночников
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+1
0
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Очманілий Заєць (Odessa)
16.09.2021 в 20:10
Більшість уболівальників хоче, щоб Інфантіно у прямому етері трахнув свиню (за мотивами "Чорного дзеркала").
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+2
0
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2.dc (Николаев)
16.09.2021 в 20:54
А вот это 5 баллов. 100-пудово, если б опрос предполагал такую альтернативу, то где б тот ЧМ тогда был ... )))
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0
0
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
16.09.2021 в 20:01
Я - против!
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+5
0
Лекарь (село Дарница)
16.09.2021 в 21:06
Я тоже.
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0
0
geravit93 (Чернигов)
16.09.2021 в 19:59
С точки зрения болельщиков, чемпионат мира раз в два года это круто. Но футболистам будет тяжело
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