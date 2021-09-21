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Монзуль получила назначение на матч отбора ЧМ-2023 среди женщин
Харьковчанке доверено отсудить игру в Пярну
СК Днепр-1
Украинка Екатерина Монзуль получила назначение из УЕФА на судейство очередного матча под его эгидой.
Монзуль доверено отсудить игру в Пярну, где хозяйкам, футболисткам сборной Эстонии, будет противостоять сборная Уэльса.
В одной судейской бригаде вместе с харьковчанкой работать будут трое ее соотечественниц. Роль ассистенток выполнят Марина Стрелецкая и Светлана Грушко, а функции четвертого арбитра – Людмила Тельбух.
Отметим, что матч отбора на ЧМ-2023 Эстония - Уэльс состоится сегодня, 21 сентября на стадионе "Раннастаадион" . Начало - в 20:00.
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