Монзуль получила назначение на матч отбора ЧМ-2023 среди женщин

Украинка Екатерина Монзуль получила назначение из УЕФА на судейство очередного матча под его эгидой.

Монзуль доверено отсудить игру в Пярну, где хозяйкам, футболисткам сборной Эстонии, будет противостоять сборная Уэльса.

В одной судейской бригаде вместе с харьковчанкой работать будут трое ее соотечественниц. Роль ассистенток выполнят Марина Стрелецкая и Светлана Грушко, а функции четвертого арбитра – Людмила Тельбух.

Отметим, что матч отбора на ЧМ-2023 Эстония - Уэльс состоится сегодня, 21 сентября на стадионе "Раннастаадион" . Начало - в 20:00.