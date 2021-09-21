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Монзуль получила назначение на матч отбора ЧМ-2023 среди женщин

Чемпионат мира FIFA
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(1 голосов)

Харьковчанке доверено отсудить игру в Пярну

Монзуль получила назначение на матч отбора ЧМ-2023 среди женщин

СК Днепр-1

Новина українською

Украинка Екатерина Монзуль получила назначение из УЕФА на судейство очередного матча под его эгидой.

Монзуль доверено отсудить игру в Пярну, где хозяйкам, футболисткам сборной Эстонии, будет противостоять сборная Уэльса.

В одной судейской бригаде вместе с харьковчанкой работать будут трое ее соотечественниц. Роль ассистенток выполнят Марина Стрелецкая и Светлана Грушко, а функции четвертого арбитра – Людмила Тельбух.

Отметим, что матч отбора на ЧМ-2023 Эстония - Уэльс состоится сегодня, 21 сентября на стадионе "Раннастаадион" . Начало - в 20:00.

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В статье: Екатерина Монзуль
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Источник:
УЕФА

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Комментарии (2)
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dabo69
21.09.2021 в 12:07
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайтик про-гнозов , ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода про-гнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- vp tennis com(ввести в гугл) --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
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armik (Киев)
21.09.2021 в 10:47
Ото, хай продолжает в том же духе и не лезет судить настоящий футбол.
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