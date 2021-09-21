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ФИФА наказала сборную Венгрии за расистские выкрики болельщиков в матче против Англии

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Солидный штраф и матчи без зрителей

ФИФА наказала сборную Венгрии за расистские выкрики болельщиков в матче против Англии

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

ФИФА наказала сборную Венгрии за расистские выкрики болельщиков в адрес некоторых игроков сборной Англии во время матча квалификации ЧМ-2022 (0:4). Следующий матч проведут без зрителей, и заплатят 185 тысяч евро штрафа.

9 октября команда встретится с Албанией.

Кроме того, венгерская федерация оштрафована на 200 тысяч швейцарских франков (почти 185 тысяч евро), что является одним из крупнейших финансовых штрафов, наложенных на страну мировым руководящим органом.

Еще одним матчем без зрителей Венгрия наказана условно. Наказание вступит в силу, если в течение двух лет испытательного срока будут новые инциденты с участием болельщиков.

В матче с Англией венгерские болельщики имитировали обезьяньи выкрики в адрес темнокожих игроков сборной Англии Рахима Стерлинга и Джуда Беллингема.

Напомним, что перед матчем болельщики также освистали Англичан, когда те преклонили колено, продолжая поддержку акции BLM.

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В статье: ФИФА Национальная сборная Англии сборная Венгрии black lives matter
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Источник:
fifa.com

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Комментарии (4)
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s@lomon (Крам&Тор$к)
21.09.2021 в 19:41
Не так чтоб в захвате от венгров, но как-то вижу на фотке одни факи, коих в английской премьер-лиге больше чем где-либо. Надо ли ожидать штрафа полякам за освистывание коленостояния англичан? Типа это же РАСИЗМ))). Как так!? они извиняются, вылизывают, целуют кеды, а какие-то поляки их освистывают. Или у этих швейцарских слуг от футбола просто ничего личного?-Просто бизнес. Надо же фифе и уефе с чего-то кормиться.
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Ардалион (землянин)
21.09.2021 в 18:53
Венгрия хорошая ЕВРОПЕЙСКАЯ страна! Я люблю венгров! Я люблю венгерский народ! А ещё мне нравятся венгерские Икарусы. Классные, надёжные, качественные и просторные автобусы для ЛЮДЕЙ! А вы любите Венгрию господа? И почему ещё, кроме автобусов?
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-4
s@lomon (Крам&Тор$к)
21.09.2021 в 19:43
За кухню и за вино. А икарусу давно пришёл полярный лис.
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ZSTV1223 (Черкаси)
21.09.2021 в 18:42
Цікаво чи є десь відео чи хоч аудіозапис всього того дійства ? Чи так як завжди ?
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