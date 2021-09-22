УЕФА выступил с официальным заявлением, касаемо инициативы ФИФА проводить ЧМ каждые 2 года

УЕФА впервые выступил с официальным заявлением по поводу инициативы проведения Чемпионата мира каждые два года.

"УЕФА разочарован использованными методами, вследствие которых проект столь радикальной реформы обсуждают и открыто продвигают до того, как у заинтересованных сторон появилась возможность принять участие в консультациях.

Реализация данного проекта таит ряд опасностей:

– снижение значимости главного события в мире футбола: проведение ЧМ каждые четыре года придавало ему определенный мистический характер, с осознанием которого росли целые поколения болельщиков;

– сокращение возможностей для более слабых команд вследствие замены доступных для них матчей финальными турнирами;

– риск для здоровья футболистов, вынужденных каждый год принимать участие в интенсивных летних турнирах вместо более продолжительного отдыха;

– влияние на будущее турниров для женских команд: они лишатся эксклюзивных слотов и останутся в тени крупных турниров для мужских команд.

Это лишь часть опасений, связанных с предложением ФИФА, и их нельзя развеять ничем не подкрепленными рекламными лозунгами о предполагаемых достоинствах более плотного графика.

УЕФА считает, что будущее календаря международных матчей должно стать предметом откровенных обсуждений с участием ФИФА, конфедераций и иных ключевых заинтересованных сторон.

14 сентября УЕФА и 55 ее членов обратились в ФИФА с просьбой организовать специальное собрание, на котором была бы возможность поделиться опасениями касательно эффекта от указанного проекта. К настоящему моменту ответ еще не получен", – сказано в заявлении организации.