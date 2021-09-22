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УЕФА выступил с официальным заявлением, касаемо инициативы ФИФА проводить ЧМ каждые 2 года
Судя по всему, УЕФА готов обсуждать этот вопрос
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УЕФА впервые выступил с официальным заявлением по поводу инициативы проведения Чемпионата мира каждые два года.
"УЕФА разочарован использованными методами, вследствие которых проект столь радикальной реформы обсуждают и открыто продвигают до того, как у заинтересованных сторон появилась возможность принять участие в консультациях.
Реализация данного проекта таит ряд опасностей:
– снижение значимости главного события в мире футбола: проведение ЧМ каждые четыре года придавало ему определенный мистический характер, с осознанием которого росли целые поколения болельщиков;
– сокращение возможностей для более слабых команд вследствие замены доступных для них матчей финальными турнирами;
– риск для здоровья футболистов, вынужденных каждый год принимать участие в интенсивных летних турнирах вместо более продолжительного отдыха;
– влияние на будущее турниров для женских команд: они лишатся эксклюзивных слотов и останутся в тени крупных турниров для мужских команд.
Это лишь часть опасений, связанных с предложением ФИФА, и их нельзя развеять ничем не подкрепленными рекламными лозунгами о предполагаемых достоинствах более плотного графика.
УЕФА считает, что будущее календаря международных матчей должно стать предметом откровенных обсуждений с участием ФИФА, конфедераций и иных ключевых заинтересованных сторон.
14 сентября УЕФА и 55 ее членов обратились в ФИФА с просьбой организовать специальное собрание, на котором была бы возможность поделиться опасениями касательно эффекта от указанного проекта. К настоящему моменту ответ еще не получен", – сказано в заявлении организации.
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