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УЕФА выступил с официальным заявлением, касаемо инициативы ФИФА проводить ЧМ каждые 2 года

Чемпионат мира FIFA
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Судя по всему, УЕФА готов обсуждать этот вопрос

УЕФА выступил с официальным заявлением, касаемо инициативы ФИФА проводить ЧМ каждые 2 года

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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УЕФА впервые выступил с официальным заявлением по поводу инициативы проведения Чемпионата мира каждые два года.

"УЕФА разочарован использованными методами, вследствие которых проект столь радикальной реформы обсуждают и открыто продвигают до того, как у заинтересованных сторон появилась возможность принять участие в консультациях.

Реализация данного проекта таит ряд опасностей:

– снижение значимости главного события в мире футбола: проведение ЧМ каждые четыре года придавало ему определенный мистический характер, с осознанием которого росли целые поколения болельщиков;

– сокращение возможностей для более слабых команд вследствие замены доступных для них матчей финальными турнирами;

– риск для здоровья футболистов, вынужденных каждый год принимать участие в интенсивных летних турнирах вместо более продолжительного отдыха;

– влияние на будущее турниров для женских команд: они лишатся эксклюзивных слотов и останутся в тени крупных турниров для мужских команд.

Это лишь часть опасений, связанных с предложением ФИФА, и их нельзя развеять ничем не подкрепленными рекламными лозунгами о предполагаемых достоинствах более плотного графика.

УЕФА считает, что будущее календаря международных матчей должно стать предметом откровенных обсуждений с участием ФИФА, конфедераций и иных ключевых заинтересованных сторон.

14 сентября УЕФА и 55 ее членов обратились в ФИФА с просьбой организовать специальное собрание, на котором была бы возможность поделиться опасениями касательно эффекта от указанного проекта. К настоящему моменту ответ еще не получен", – сказано в заявлении организации.

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В статье: УЕФА ФИФА Чемпионат Мира
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Источник:
uefa.com

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