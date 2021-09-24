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Чемпионат мира FIFA

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"Нужно уважать не только коммерческие интересы". Еврокомиссия – об идее Мундиаля раз в 2 года

Чемпионат мира FIFA
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"Нужно уважать не только коммерческие интересы". Еврокомиссия – об идее Мундиаля раз в 2 года

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В Европейской комиссии обеспокоены планами ФИФА касательно проведения чемпионата мира раз в 2 года. На эту тему высказался заместитель председателя Еврокомиссии Маргаритис Схинас, он занимается вопросами защиты европейского образа жизни.

"Я полностью разделяю сомнения национальных футбольных ассоциаций европейских стран по поводу возможности проведения чемпионата мира по футболу раз в 2 года".

"Европа – эпицентр мирового футбола, и мы обязаны сохранить модель, которая уважает интересы болельщиков, благополучие игроков и общую логику глобального спортивного календаря, а не только коммерческие интересы".

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В статье: Чемпионат Мира
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Источник:
Politico

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