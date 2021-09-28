Официально: победители Евро и Копы сыграют между собой в июне 2022 года

УЕФА на официальном сайте заявила, что матч между Италией и Аргентиной состоится летом 2022 года – в июне. Победитель Евро-2020 сыграет с победителем Копа Америка-2020 в память о Диего Марадоне.

Стадион, который примет суперматч ещё не назван.

Сообщается, что встреча будет организована в рамках расширения сотрудничества УЕФА и КОНМЕБОЛ(Конфедерацией футбола Южной Америки).

Отметим, что в 1985 и 1993 годах между чемпионами Европы и Южной Америки разыгрывался Кубок Артемио Франки. В 1985-м Франция победила Уругвай (2:0), а в 1993-м Аргентина обыграла Данию (1:1, 5:4 по пенальти).

В прошлый раз Аргентина и Италия встречались в марте 2018 года – тогда команды провели товарищеский матч. Аргентинцы победили со счетом 2:0.