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Официально: победители Евро и Копы сыграют между собой в июне 2022 года

Чемпионат мира FIFA
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(4 голосов)

Суперматчу быть

Официально: победители Евро и Копы сыграют между собой в июне 2022 года

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

УЕФА на официальном сайте заявила, что матч между Италией и Аргентиной состоится летом 2022 года – в июне. Победитель Евро-2020 сыграет с победителем Копа Америка-2020 в память о Диего Марадоне.

Стадион, который примет суперматч ещё не назван.

Сообщается, что встреча будет организована в рамках расширения сотрудничества УЕФА и КОНМЕБОЛ(Конфедерацией футбола Южной Америки).

Отметим, что в 1985 и 1993 годах между чемпионами Европы и Южной Америки разыгрывался Кубок Артемио Франки. В 1985-м Франция победила Уругвай (2:0), а в 1993-м Аргентина обыграла Данию (1:1, 5:4 по пенальти).

В прошлый раз Аргентина и Италия встречались в марте 2018 года – тогда команды провели товарищеский матч. Аргентинцы победили со счетом 2:0.

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В статье: Евро-2020 Копа Америка Национальная сборная Италии Национальная сборная Аргентины
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Источник:
uefa.com

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Комментарии (5)
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vgolovan (полтава)
28.09.2021 в 19:26
исправили и то хорошо
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+1
0
vgolovan (полтава)
28.09.2021 в 19:19
дебилы вы хоть сами читаете то что пишете
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0
0
kapkan (Луганск)
28.09.2021 в 19:17
В 2020 придётся без зрителей играть)))
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+1
0
avatar
Romerik (YNWA)
28.09.2021 в 19:15
Придется покупать билет на машину времени получается...
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+3
0
Думитреску (Новомосковск)
28.09.2021 в 19:15
Матч из прошлого???????? ...в июне 2020 .... Вы серьезно?
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+2
-1


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