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Вербич вызван в сборную Словении на матчи с Мальтой и Россией

Чемпионат мира FIFA
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Хавбек Динамо - в обойме своей национальной команды

Вербич вызван в сборную Словении на матчи с Мальтой и Россией

Новина українською

Полузащитник "Динамо" Беньямин Вербич получил вызов в расположение национальной сборной Словении для подготовки и участия в октябрьских матчах.

8 октября Словения на выезде сыграет с Мальтой, а 11 октября дома примет Россию в рамках квалификации на чемпионат мира 2022-го года.

После шести туров Словения занимает четвертое место в своей отборочной группе «Н», набрав 7 очков. На три очка словенцы опережают Мальту, на два отстают от Словакии. А лидеры группы - Хорватия и Россия, которые имеют в своем активе по 13 зачетных пунктов.

Добавим, что на данный момент счету Вербича 34 матча в футболке национальной команды, в которых Беньямин забил 5 голов и отдал 1 ассист.

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В статье: Словения Динамо (Киев) Беньямин Вербич
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