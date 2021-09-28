Вербич вызван в сборную Словении на матчи с Мальтой и Россией

Полузащитник " Динамо " Беньямин Вербич получил вызов в расположение национальной сборной Словении для подготовки и участия в октябрьских матчах.

8 октября Словения на выезде сыграет с Мальтой, а 11 октября дома примет Россию в рамках квалификации на чемпионат мира 2022-го года.

После шести туров Словения занимает четвертое место в своей отборочной группе «Н», набрав 7 очков. На три очка словенцы опережают Мальту, на два отстают от Словакии. А лидеры группы - Хорватия и Россия, которые имеют в своем активе по 13 зачетных пунктов.

Добавим, что на данный момент счету Вербича 34 матча в футболке национальной команды, в которых Беньямин забил 5 голов и отдал 1 ассист.