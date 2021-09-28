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Вербич вызван в сборную Словении на матчи с Мальтой и Россией
Хавбек Динамо - в обойме своей национальной команды
Полузащитник "
8 октября Словения на выезде сыграет с Мальтой, а 11 октября дома примет Россию в рамках квалификации на чемпионат мира 2022-го года.
После шести туров Словения занимает четвертое место в своей отборочной группе «Н», набрав 7 очков. На три очка словенцы опережают Мальту, на два отстают от Словакии. А лидеры группы - Хорватия и Россия, которые имеют в своем активе по 13 зачетных пунктов.
Добавим, что на данный момент счету Вербича 34 матча в футболке национальной команды, в которых Беньямин забил 5 голов и отдал 1 ассист.
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