Главная цель - начать побеждать. Как Украине удержать второе место в отборочной группе

Сборная Украины готовится к октябрьским матчам отбора на Чемпионат Мира-2022, который пройдет следующей зимой в Катаре. Будущие две игры станут ключевыми для команды Петракова, ибо уже с большой долей вероятности станет понятно, сможет ли наша сборная занять второе место в группе, либо же будущий Мундиаль пройдет без ее участия. Давайте вместе прикинем возможные результаты и подумаем что нужно Украине для продолжения борьбы.

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Турнирная таблица

Начнем с таблицы. Лидер, как было многим понятно еще после жеребьевки отбора, сборная Франции. Действующие чемпионы мира играют далеко не лучшим образом, но свои 12 очков в шести играх набрали. В принципе, с большой долей вероятности, первое место они удержат, забрав единственную прямую путевку на ЧМ. Вторая команда, напомним, отправится в стыковые матчи.

Дальше - интереснее. Сразу четыре претендента на второе место, среди которых и Украина, находятся примерно в одинаковой ситуации. У "сине-желтых" и финнов по пять очков, у Боснии и Казахстана - по три. Однако у наших и казахов на один сыгранный матч больше.

# Команда И В Н П М РМ О 1 Франция 6 3 3 0 8-3 +5 12 2 Украина 5 0 5 0 6-6 0 5 3 Финляндия 4 1 2 1 4-5 -1 5 4 Босния и Герцеговина 4 0 3 1 5-6 -1 3 5 Казахстан 5 0 3 2 5-8 -3 3

Календарь будущих матчей

Украина до конца отбора трижды встретится с прямыми конкурентами - дважды с Боснией и один раз с финнами. Плюс в том, что мы уже отмучились с Францией, в то время, как "суоми" еще один раз предстоит с ними схлестнуться.

7-й тур (9-е октября)

Казахстан - Босния и Герцеговина

Финляндия - Украина

8-й тур (12-е октября)

Казахстан - Финляндия

Украина - Босния и Герцеговина

9-й тур (13-е ноября)

Босния и Герцеговина - Финляндия

Франция - Казахстан

10-й тур (16-е ноября)

Босния и Герцеговина - Украина

Финляндия - Франция

Турнирные расклады

Итак, что мы имеем перед стартом 7-го тура. Украина в пяти матчах набрала пять очков, сыграв пять раз вничью. Дабы претендовать на второе место, нужно срочно избавляться от "миролюбивого синдрома" и начать побеждать. Это главное. Теперь о возможных вариантах.

1-й вариант - Украина выигрывает три оставшихся матча (14 очков в итоговой таблице). В случае трех викторий, только Финляндия сможет с нами сравняться, если выиграет три игры и проиграет "сине-желтым". При равенстве очков будут считаться дополнительные показатели:

Разница голов Количество забитых Очные встречи

То есть, если Украина наберет 14 очков в группе, нужно будет либо работать над разницей голов, либо ждать одну осечку финнов против Франции, Боснии или Казахстана.

Еще возможен вариант, при котором Украина может даже опередить французов, но для этого коллектив Дешама должен будет проиграть и казахам, и финнам.

2-й вариант - Украина выигрывает два матча и один раз играет вничью (12 очков). Тут есть несколько нюансов.

2.1. Украина обыгрывает финнов и берет четыре очка с боснийцами. В подобном случае для гарантированного второго места в группе нужно, чтобы финны один раз проиграли, либо дважды сыграли вничью в трех матчах, а казахи допустили хотя бы одну осечку в трех играх. Тогда Украина наберет 12 очков, в то время, как ни у одного из оппонентов не будет больше 11.

2.2. Украина дважды обыгрывает боснийцев и играет вничью с финнами. Этот вариант хуже. Он позволит финнам проиграть в одном из трех оставшихся матчей, и все равно иметь шанс набрать 12 очков. Тогда в ход пойдет разница голов и прочие дополнительные показатели. То есть, если Украина берет один бал с финнами и шесть с боснийцами, то нужно ждать двух осечек от "суоми" в трех поединках, чтобы не считать голы.

3-й вариант - Украина берет шесть очков в трех матчах (11 очков). Не катастрофа, но плохо.

3.1. Если "сине-желтые" проиграют финнам, то нужно ждать два поражения от "скандинавов" в трех матчах и надеяться на лучшую разницу голов.

3.2. В случае одного поражения боснийцам в двух очных играх, нам необходима будет ничья в матче Босния - Финляндия и победа французов над "суоми". В обоих подпунктах Казахстан должен хотя бы раз оступиться.

4-й вариант - Украина берет меньше шести очков в трех матчах. Катастрофа. Шансы на второе место в группе будут мизерными.

В качестве краткого итога. Ситуация в группе D запутанна максимально, но выход из нее есть. Команде Петракова нужно настраиваться брать максимум с прямыми конкурентами - Финляндией и Боснией. Это наиболее приемлемый вариант, который откинет из борьбы вторых и заставит "скандинавов" обыгрывать Францию в последнем туре. Вряд ли они этому очень обрадуются.