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День, когда Бекхэм снова стал героем. 20 лет назад Дэвид вывел Англию на ЧМ идеальным ударом
И, к слову, определил судьбу сборной Украины
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Отношения Дэвида Бекхэма с национальной сборной всегда были или идеально хорошими, или очень плохими. К примеру, на ЧМ-1998 он забил важный гол в ворота Колумбии, а затем ассистировал Оуэну в игре с Аргентиной. Но затем повелся на провокацию Диего Симеоне и схлопотал красную карточку, аргентинцы в итоге выиграли. Сегодня же - 20 годовщина, когда после его игры за команду Трех львов англичане были готовы носить тогда хавбека МЮ на руках.
6 октярбря 2001. Это был отбор к ЧМ-2002. Перед последним туром в 9-й группе Германия и Англия имели одинаковое количество очков. Бундестим на выезде играла с Финляндией, тогда как родоначальники принимали Грецию. Немецкая сборная так и не смогла пробить финнов, игра завершилась вничью 0:0. Но немецкие болельщики уже готовы были праздновать, ведь Англия проигрывала Греции 1:2. И вот тут настал звездный час Бекса.
90-я минута. Англия получает право на штрафной удар. До ворот метров 27. Дэвид устанавливает мяч и идеально выполняет стандарт. Мяч влетает в верхний угол! 2:2 - Англия радуется ничьей, словно это победа уже в финале Мундиаля. Все просто, ведь полученный балл позволяет опередить заклятых футбольных друзей - немцев. Англия опережает Германию по дополнительным показателям и получает прямую путевку в Японию и Корею, тогда как Бундестим придется играть плей-офф.
В тех стыковых матчах, к слову, под горячую руку попала сборная Украины, возглавляемая Валерием Лобановским. Уже на Чемпионате мира Англия и Германия стали жертвами феерической, но при этом очень прагматичной сборной Бразилии. Англичане уступили в четвертьфинале, а немцы - в финале. Но это уже другая история ...
А на этом видео Бекхэм впервые слушает, как комментаторы 20 лет назад восприняли тот эпизод.
Reliving a very special moment.— England (@England) October 6, 2021
David Beckham https://t.co/eNyzLEpJmA pic.twitter.com/K5BW0WlSXC
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