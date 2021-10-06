День, когда Бекхэм снова стал героем. 20 лет назад Дэвид вывел Англию на ЧМ идеальным ударом

Отношения Дэвида Бекхэма с национальной сборной всегда были или идеально хорошими, или очень плохими. К примеру, на ЧМ-1998 он забил важный гол в ворота Колумбии, а затем ассистировал Оуэну в игре с Аргентиной. Но затем повелся на провокацию Диего Симеоне и схлопотал красную карточку, аргентинцы в итоге выиграли. Сегодня же - 20 годовщина, когда после его игры за команду Трех львов англичане были готовы носить тогда хавбека МЮ на руках.

6 октярбря 2001. Это был отбор к ЧМ-2002. Перед последним туром в 9-й группе Германия и Англия имели одинаковое количество очков. Бундестим на выезде играла с Финляндией, тогда как родоначальники принимали Грецию. Немецкая сборная так и не смогла пробить финнов, игра завершилась вничью 0:0. Но немецкие болельщики уже готовы были праздновать, ведь Англия проигрывала Греции 1:2. И вот тут настал звездный час Бекса.

90-я минута. Англия получает право на штрафной удар. До ворот метров 27. Дэвид устанавливает мяч и идеально выполняет стандарт. Мяч влетает в верхний угол! 2:2 - Англия радуется ничьей, словно это победа уже в финале Мундиаля. Все просто, ведь полученный балл позволяет опередить заклятых футбольных друзей - немцев. Англия опережает Германию по дополнительным показателям и получает прямую путевку в Японию и Корею, тогда как Бундестим придется играть плей-офф.

В тех стыковых матчах, к слову, под горячую руку попала сборная Украины, возглавляемая Валерием Лобановским. Уже на Чемпионате мира Англия и Германия стали жертвами феерической, но при этом очень прагматичной сборной Бразилии. Англичане уступили в четвертьфинале, а немцы - в финале. Но это уже другая история ...

А на этом видео Бекхэм впервые слушает, как комментаторы 20 лет назад восприняли тот эпизод.