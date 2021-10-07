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Серьезное назначение. Монзуль будет судить матч с участием сборной Англии

Чемпионат мира FIFA
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(1 голосов)

Екатерина - первая женщина, которая будет работать на игре англичан

Серьезное назначение. Монзуль будет судить матч с участием сборной Англии

Фото: Getty Images / Автор - неизвестен

Новина українською

Украинская бригада арбитров во главе с Екатериной Монзуль будет работать на поединке сборных Андорры и Англии в отборочном матче Чемпионата мира-2022, сообщается на официальном сайте УЕФА.

На линиях ей будут помогать еще две украинки - Марина Стрелецкая и Светлана Грушко. Четвертый рефери - Денис Шурман. Отвечать за систему VAR будет француженка Стефани Фраппар, а помогать ей будет - Виктор Матяш.

Матч Андорра - Англия состоится 9 октября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:45.

Напомним, ранее Екатерина Монзуль уже судила матчи мужских сборных. Также на счету судьи есть опыт работы на чемпионате мира и Европы среди женщин. Стоит добавить, что Монзуль - первая женщина, которая будет судить матч англичан.

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В статье: Англия Андорра Екатерина Монзуль
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Источник:
УЕФА

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Комментарии (4)
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simargl (Чернигов)
07.10.2021 в 16:12
Таки признание...))! Ступар в ступоре )))
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+1
0
Vantala (Kharkiv)
07.10.2021 в 15:05
хейтеры Кати, ау! )))
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+4
0
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2.dc (Николаев)
07.10.2021 в 15:33
))) … тихо, тихо, люди заняты. На Форуме прозвучала фамилия "Коваленко", сейчас недосуг …)))
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+1
0
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2.dc (Николаев)
07.10.2021 в 14:56
Круто … после Орлеанской Девы у Бретонцев ещё не было такого соперника …
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+3
0


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