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Серьезное назначение. Монзуль будет судить матч с участием сборной Англии
Екатерина - первая женщина, которая будет работать на игре англичан
Фото: Getty Images / Автор - неизвестен
Украинская бригада арбитров во главе с Екатериной Монзуль будет работать на поединке сборных Андорры и Англии в отборочном матче Чемпионата мира-2022, сообщается на официальном сайте УЕФА.
На линиях ей будут помогать еще две украинки - Марина Стрелецкая и Светлана Грушко. Четвертый рефери - Денис Шурман. Отвечать за систему VAR будет француженка Стефани Фраппар, а помогать ей будет - Виктор Матяш.
Матч Андорра - Англия состоится 9 октября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:45.
Напомним, ранее Екатерина Монзуль уже судила матчи мужских сборных. Также на счету судьи есть опыт работы на чемпионате мира и Европы среди женщин. Стоит добавить, что Монзуль - первая женщина, которая будет судить матч англичан.
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