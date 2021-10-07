Серьезное назначение. Монзуль будет судить матч с участием сборной Англии

Украинская бригада арбитров во главе с Екатериной Монзуль будет работать на поединке сборных Андорры и Англии в отборочном матче Чемпионата мира-2022, сообщается на официальном сайте УЕФА.

На линиях ей будут помогать еще две украинки - Марина Стрелецкая и Светлана Грушко. Четвертый рефери - Денис Шурман. Отвечать за систему VAR будет француженка Стефани Фраппар, а помогать ей будет - Виктор Матяш.

Матч Андорра - Англия состоится 9 октября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:45.

Напомним, ранее Екатерина Монзуль уже судила матчи мужских сборных. Также на счету судьи есть опыт работы на чемпионате мира и Европы среди женщин. Стоит добавить, что Монзуль - первая женщина, которая будет судить матч англичан.