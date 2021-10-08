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Форвард Динамо забил сборной Бразилии в матче отбора к ЧМ-2022
В Киеве же пока проходит адаптацию
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Эрик Рамирес пока не смог закрепиться в основном составе киевского "Динамо", но это не мешает ему выходить в основе сборной своей Родины. В ночь на 8 октября Венесуэла принимала сборную Бразилии в рамках отбора к ЧМ-2022.
Хозяевам даже удалось выиграть первый тайм. Уже на 11-й минуте Рамирес пробил головой Алиссона после подачи с фланга.
Однако во втором тайме Бразилия даже без Неймара смогла переломить ход событий и одержать уверенную победу 3:1. Маркиньос забил после подачи углового, Габриэль Барбоса реализовал пенальти, а Энтони - из пределов вратарской после комбинации.
Напомним, что Эрик Рамирес в "Динамо" перешел прошлым летом из словацкой "Дунайской Стреды". В прошлом сезоне он забил 16 голов в 31 матче. В "Динамо" дебютировал в игре против "Миная", в том поединке отметился голом и результативной передачей. Также принял участие в игре против "Колоса". А когда поехал на сентябрьские матчи сборной, подхватил коронавирус, из-за чего пропустил весь октябрь.
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