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Характер чемпиона. Бельгия - Франция 2:3. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Бельгия - Франция, полуфинал Лиги Наций, 7 октября 2021
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию видео обзор матча Бельгия - Франция, которые встречались в полуфинале Лиги Наций. Бельгийцы забили дважды в первом тайме и, казалось, контролируют ход событий. Но во втором тайме Карим Бензема начал камбэк, Мбаппе сравнял счет ударом с пенальти, а Тео Эрнандес нанес решающий удар на 90-й минуте. Таким образом, Франция вышла в финал, в котором сыграет со сборной Испании в воскресенье, 10 октября.
Лига Наций. Полуфинал
Бельгия - Франция 2:3
Голы: Карраско 37, Лукаку 40 - Бензема 62, Мбаппе 69, Эрнандес 90
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