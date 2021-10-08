Характер чемпиона. Бельгия - Франция 2:3. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Бельгия - Франция, которые встречались в полуфинале Лиги Наций. Бельгийцы забили дважды в первом тайме и, казалось, контролируют ход событий. Но во втором тайме Карим Бензема начал камбэк, Мбаппе сравнял счет ударом с пенальти, а Тео Эрнандес нанес решающий удар на 90-й минуте. Таким образом, Франция вышла в финал, в котором сыграет со сборной Испании в воскресенье, 10 октября.

Лига Наций. Полуфинал

Бельгия - Франция 2:3

Голы: Карраско 37, Лукаку 40 - Бензема 62, Мбаппе 69, Эрнандес 90