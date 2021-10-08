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Характер чемпиона. Бельгия - Франция 2:3. Видео голов и обзор матча

Чемпионат мира FIFA
(2 голосов)

Смотреть видео обзор матча Бельгия - Франция, полуфинал Лиги Наций, 7 октября 2021

Характер чемпиона. Бельгия - Франция 2:3. Видео голов и обзор матча

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вашему вниманию видео обзор матча Бельгия - Франция, которые встречались в полуфинале Лиги Наций. Бельгийцы забили дважды в первом тайме и, казалось, контролируют ход событий. Но во втором тайме Карим Бензема начал камбэк, Мбаппе сравнял счет ударом с пенальти, а Тео Эрнандес нанес решающий удар на 90-й минуте. Таким образом, Франция вышла в финал, в котором сыграет со сборной Испании в воскресенье, 10 октября.

Лига Наций. Полуфинал
Бельгия - Франция 2:3
Голы: Карраско 37, Лукаку 40 - Бензема 62, Мбаппе 69, Эрнандес 90

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В статье: Франция Бельгия Карим Бензема Ромелу Лукаку Лига Наций Килиан Мбаппе
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