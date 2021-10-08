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Финляндия – Украина. АУДИО онлайн трансляция матча квалификации на чемпионат мира

Чемпионат мира FIFA
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Финляндия – Украина. АУДИО онлайн трансляция матча квалификации на чемпионат мира

Фото: Александр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок отбора на Мундиаль между сборными Финляндии и Украины.

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Нужно ли в n-й раз говорить о том, что ситуация в квинтете D для "сине-желтых" очень и очень непростая? Вряд ли, все мы и так понимаем, что теперь в каждом поединке команде Петракова нужно брать только по 3 очка. Сумеет ли сборная отомстить финнам за ничью в Киеве, которая была сродни поражению? Хватит ли нам креатива в атаке? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 9 октября – в 18:55 по киевскому времени.

Комментаторы: Тарас Вархоляк и Егор Старков

Режиссер трансляции: Егор Старков

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В статье: Украина Финляндия Чемпионат Мира Трансляция Аудио онлайн стрим
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