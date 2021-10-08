  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. В матче с Парагваем Месси допустил восемнадцать потерь мяча
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В матче с Парагваем Месси допустил восемнадцать потерь мяча

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Это почти вдвое больше, чем у второго худшего игрока матча по этому компоненту

В матче с Парагваем Месси допустил восемнадцать потерь мяча

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В ночь с четверга на пятницу в Латинской Америке состоялись матчи 11-го тура отбора к чемпионату мира 2022. В одном из них Аргентина гостила у Парагвая. Действующему чемпиону континента не удалось победить (ничья 0:0), но даже при таких условиях заметной фигурой в составе Аргентины был Лионель Месси.

Читайте такжеЭрик Рамирес – гроза Бразилии. О матчах отбора ЧМ-2022 в Южной Америке

Впрочем, нападающий выделялся как позитивом, так и негативом. Он стал игроком, который чаще всех в матче вступал в единоборства (20 раз). Чаще всех брал на себя инициативу, осуществив восемь попыток обводок игроков (63 процента успеха). Нанес три удара и отдал четыре ключевые передачи, заработал на себе пять фолов. Создал три голевых момента для партнеров.

В матче с Парагваем Месси допустил восемнадцать потерь мяча - изображение 1

Скриншот - InStat

В то же время Месси стал тем игроком, кто чаще всех в матче терял мяч – восемнадцать раз. У второго худшего игрока по этому компоненту (Анхель Ромеро из Парагвая) одиннадцать потерь.

В целом, Месси получил от InStat третью самую высокую оценку в составе сборной Аргентины (302) после Эмилиано Мартинеса (316) и Леонардо Паредеса (317).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси Аргентина
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...