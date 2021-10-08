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В матче с Парагваем Месси допустил восемнадцать потерь мяча
Это почти вдвое больше, чем у второго худшего игрока матча по этому компоненту
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с четверга на пятницу в Латинской Америке состоялись матчи 11-го тура отбора к чемпионату мира 2022. В одном из них Аргентина гостила у Парагвая. Действующему чемпиону континента не удалось победить (ничья 0:0), но даже при таких условиях заметной фигурой в составе Аргентины был Лионель Месси.
Впрочем, нападающий выделялся как позитивом, так и негативом. Он стал игроком, который чаще всех в матче вступал в единоборства (20 раз). Чаще всех брал на себя инициативу, осуществив восемь попыток обводок игроков (63 процента успеха). Нанес три удара и отдал четыре ключевые передачи, заработал на себе пять фолов. Создал три голевых момента для партнеров.
Скриншот - InStat
В то же время Месси стал тем игроком, кто чаще всех в матче терял мяч – восемнадцать раз. У второго худшего игрока по этому компоненту (Анхель Ромеро из Парагвая) одиннадцать потерь.
В целом, Месси получил от InStat третью самую высокую оценку в составе сборной Аргентины (302) после Эмилиано Мартинеса (316) и Леонардо Паредеса (317).
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