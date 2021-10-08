В матче с Парагваем Месси допустил восемнадцать потерь мяча

В ночь с четверга на пятницу в Латинской Америке состоялись матчи 11-го тура отбора к чемпионату мира 2022. В одном из них Аргентина гостила у Парагвая. Действующему чемпиону континента не удалось победить (ничья 0:0), но даже при таких условиях заметной фигурой в составе Аргентины был Лионель Месси.

Впрочем, нападающий выделялся как позитивом, так и негативом. Он стал игроком, который чаще всех в матче вступал в единоборства (20 раз). Чаще всех брал на себя инициативу, осуществив восемь попыток обводок игроков (63 процента успеха). Нанес три удара и отдал четыре ключевые передачи, заработал на себе пять фолов. Создал три голевых момента для партнеров.

Скриншот - InStat

В то же время Месси стал тем игроком, кто чаще всех в матче терял мяч – восемнадцать раз. У второго худшего игрока по этому компоненту (Анхель Ромеро из Парагвая) одиннадцать потерь.

В целом, Месси получил от InStat третью самую высокую оценку в составе сборной Аргентины (302) после Эмилиано Мартинеса (316) и Леонардо Паредеса (317).