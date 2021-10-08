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Румыния забила Германии в самом начале встречи – Видео гола
Ещё не отыгрались
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Сборная Румынии сенсационно открыла счёт в гостях против Германии. К перерыву немцам не удалось исправить ситуацию.
На 9 минуте отличился Янис Хаджи, индивидуально блеснув ещё до удара и завершив атаку попаданием в левый нижний угол. 0-1.
Румыния находится на 3 месте в группе отборочного этапа ЧМ-2022. Если им удастся удержать счёт, отрыв от 1 места, занятого Германией, составит 2 очка.
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