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Румыния забила Германии в самом начале встречи – Видео гола

Чемпионат мира FIFA
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Ещё не отыгрались

Румыния забила Германии в самом начале встречи – Видео гола

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Сборная Румынии сенсационно открыла счёт в гостях против Германии. К перерыву немцам не удалось исправить ситуацию.

На 9 минуте отличился Янис Хаджи, индивидуально блеснув ещё до удара и завершив атаку попаданием в левый нижний угол. 0-1.

Румыния находится на 3 месте в группе отборочного этапа ЧМ-2022. Если им удастся удержать счёт, отрыв от 1 места, занятого Германией, составит 2 очка.

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В статье: Янис Хаджи Национальная сборная Германии Национальная сборная Румынии
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