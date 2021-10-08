Румыния забила Германии в самом начале встречи – Видео гола

Сборная Румынии сенсационно открыла счёт в гостях против Германии. К перерыву немцам не удалось исправить ситуацию.

На 9 минуте отличился Янис Хаджи, индивидуально блеснув ещё до удара и завершив атаку попаданием в левый нижний угол. 0-1.

Румыния находится на 3 месте в группе отборочного этапа ЧМ-2022. Если им удастся удержать счёт, отрыв от 1 места, занятого Германией, составит 2 очка.