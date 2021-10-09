Финские совы - грозное оружие. 14 лет назад филин прилетел на матч, напугал Еременко и деморализовал бельгийцев

Футбол в Финляндии настолько плох, что для этого придумали специальное слово: "Potkupallo". В переводе оно означает "бессмысленно бить по мячу".

Мы, конечно, недалеко убежали - та же "Ворскла" в матчах с КуПС наглядно показала, что украинское "potkupallo" еще бессмысленнее финского. Тем не менее, история неудач Суоми в футболе таки может претендовать на некоторую историчность.

Местная ассоциация была основана в 1907 году, когда Финляндия еще входила в состав Российской Империи, но более ста лет ее единственным достижением оставался матч за бронзу на Олимпиаде-1912, представляете? Да и тот проиграли Нидерландам- 0:9.

Ни тебе чемпионатов мира, ни чемпионатов Европы - ничего. В 1997 году финны были в шаге от места в стыковых матчах за право сыграть на ЧМ-98, однако в решающей лобовой игре с венграми забили сами себе на 94-й минуте. Тот еще был стыд.

Главное, и футболисты собирались небезнадежные - поколение Литманена, Форсселла, Ниеми, Хююпя, Тайнио в конце нулевых сменили Мойсандер, Хетемай, Ринг, Еременко. Но все время чего-то не хватало аж до тех пор, пока УЕФА не расширил чемпионаты Европы до 24 команд. Вот тогда-то и пошла жара - Канерва руководил, Камара отбирал, Пукки забивал, и так финны впервые в истории вышли на Евро, где даже взяли три очка в матче с Данией.

Впрочем, ту игру мир запомнил вовсе не благодаря триумфу Суоми, а по другой, гораздо более грустной причине.

***

В общем, долгие годы о сборной Финляндии и рассказать-то было нечего, аж пока на поле "Олимпийского" стадиона Хельсинки не залетела сова.

Было это 6 июня 2007 года в матче отбора к Евро против Бельгии, в котором финны, мягко говоря, не считались фаворитом. Де Брейне и Азар еще заканчивали школу, но в составе "Красных дьяволов" уже бегали Вертонген, Вермален, Феллаини, Дефур. Расцвет бельгийского футбола был не за горами.

Бельгия образца 2008 года, iltalehti.fi

Со старта гости пошли в атаку, как и полагается, но не успели они как следует прижать финнов, как арбитр Майкл Райли прервал игру.

На 19-й минуте на газон "Олимпийского" приземлилась сова, отвоевав внимание зрителей от "potkupallo" в исполнении футболистов.

Она была очень крупной - взрослые филины достигают 75 см в длину, имеют размах крыльев до двух метров и весят до трех килограммов. Этот вид внесен в Красную книгу, но в стране Суоми порой встречается даже в городах.

Так вот, филин, посетивший "Олимпийский", не переживал из-за присутствия тысяч людей. Он бродил по полю, затем переместился на перекладину ворот Бельгии, после чего пешком отправился уже на половину финнов. Смеха было много. Фанаты кланялись и скандировали: "Фи-лин, фи-лин". Птица, как и полагается в таких случаях, сделала круг почета над трибунами и вернулась обратно на перекладину ворот Бельгии.

Карта перемещений филина по "Олимпийскому", is.fi

***

Рой Ходжсон, тренировавший тогда Финляндию, улыбался, хотя ситуация у его команды была далекой от веселья. Перед Бельгией Суоми проиграли Сербии (0:2) и даже Азербайджану (0:1).

Команда нуждалась в эмоциональной встряске, импульсе, который бы придал сил; удивительным образом, она получила это от пернатого гостя.

Алексея Еременко до сих пор подкалывают за его неудачную попытку отогнать нарушительницу спокойствия. Экс-хавбек "Металлиста" пошел прямо на филина, но когда тот угрожающе дернулся, развернулся и сбежал к центральному кругу.

"Я хотел, чтобы игра возобновилась как можно скорее, но, если честно, побаивался туда идти. Будь я храбрее, я бы попытался прогнать птицу, но получилось что-то вроде: "Приятно было познакомиться, увидимся в следующий раз", - вспоминает полузащитник.

Врач сборной Финляндии Хейкки Киннунен позже рассказывал, что когда Алексей шел к филину, ему кричали со скамейки, мол, не торопись так, иначе птица тебя схватит и утащит прочь. Преувеличение, конечно - филины нападают на людей редко, предпочитая пугать из безопасного расстояния.

В эти минуты делегат УЕФА и директор стадиона уже созвонились с местными зоозащитниками и получили информацию и советы, главный из которых - вырубить на стадионе свет, чтобы птица могла спокойно улететь. Беда в том, что вечер выдался ясный, и это не помогало.

***

Делать нечего - пришлось доигрывать с совой.

Побродив в пределах поля около семи минут, та позволила футболистам продолжить, пересев на одну из трибун.

И тут финны давай атаковать! Один момент, другой, третий - и на 27-й минуте ветеран Йонатан Йоханссон, продавив защитника, открыл счет в матче. Увидев гол, сова улетела, словно только ради него и прилетала.

Голы на видео с 1:20

Бельгийцев такой поворот совсем выбил из колеи. Томас Вермален еще до конца первой половины получил дежурную травму и покинул поле; вскоре после него за две желтых карточки удалили и Феллаини. А вот Алексей Еременко внезапно выдал лучший международный матч в карьере, увенчав его блестящим индивидуальным голом.

"Этому не место в футболе, это не имеет с футболом ничего общего. Игроки пытаются сосредоточиться, а тут матч остановился на такой длительный период. Это нам навредило", - смешно оправдывался после игры Жель ван Дамм.

Ну а финны веселились. Рой Ходжсон в послематчевом интервью поблагодарил "Буби", как прозвали филина, за победный настрой, то же сделал и капитан Ханну Тихинен; ведущая футбольная газета напечатала карту перемещений птицы по полю на первой странице; сову звали в телестудии, а Ассоциация журналистов выбрала "Буби" Жителем года в Хельсинки.

Прозвище "Филины" быстро закрепилось и за футбольной сборной. Суоми долго не хватало крутых побед и интересных историй. Буби подарил то и другое, и даже добавил ей идентичности.

Братья Еременко, is.fi

"На поле мы должны быть филинами. Каждый. Они большие мастера. Когда сова над полем, она контролирует все, ничего не упускает из виду. Она успевает наблюдать за всеми сразу", - говорит Тихинен, нынче работающий в федерации директором по развитию.

В отличие от Исландии, финны не проводили радикальных реформ в футболе. В стране Суоми он по-прежнему не №1, уступая хоккею, лыжным гонкам, даже автоспорту. Победа в группе Лиги Наций и выход на Евро за последние три года - это все какая-то магия. Канерва и Пукки - сущие волшебники; Гендальф и Дамблдор современности для Финляндии.

Ну а началось все с Буби, это вам подтвердит любой финн. До него было сплошное "potkupallo".