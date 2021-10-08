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Отбор ЧМ-2022. Хорватия и Россия синхронно побеждают и продолжают возглавлять группу H
В группе H состоялись матчи 7-го тура
Дмитрий Голубович/championat.com
В пятницу, 8 октября в Европе состоялся ряд матчей отборочного раунда
В группе H также состоялись три поединка.
Так, Словения без особых проблем разбила Мальту (4:0), а Хорватия на выезде со счетом 3:0 обыграла Кипр, при этом один гол гостей был отменен после просмотра ВАР, а Модрич к тому же, не реализовал пенальти.
Наиболее упорной была борьба в матче Россия – Словакия. Россияне в Казане в середине первого тайма забили усилиями Шкриньяра, который оформил автогол, и в основном оборонялись, однако отстояли три очка.
Таким образом, после семи туров Хорватия и Россия продолжают лидировать в группе, сохраняя комфортное преимущество перед соперниками.
Группа H. 7 тур
Россия - Словакия 1:0
Гол: Шкриньяр, аг, 24
Кипр - Хорватия 0:3
Голы: Перишич, 45+2, Гвардиол, 80, Ливайя, 90+2
Мальта - Словения 0:4
Голы: Иличич, 27, 60, Спорар, 50, Сеско, 67
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