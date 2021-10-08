Отбор ЧМ-2022. Хорватия и Россия синхронно побеждают и продолжают возглавлять группу H

В пятницу, 8 октября в Европе состоялся ряд матчей отборочного раунда ЧМ-2022 .

В группе H также состоялись три поединка.

Так, Словения без особых проблем разбила Мальту (4:0), а Хорватия на выезде со счетом 3:0 обыграла Кипр, при этом один гол гостей был отменен после просмотра ВАР, а Модрич к тому же, не реализовал пенальти.

Наиболее упорной была борьба в матче Россия – Словакия. Россияне в Казане в середине первого тайма забили усилиями Шкриньяра, который оформил автогол, и в основном оборонялись, однако отстояли три очка.

Таким образом, после семи туров Хорватия и Россия продолжают лидировать в группе, сохраняя комфортное преимущество перед соперниками.

Группа H. 7 тур

Россия - Словакия 1:0

Гол: Шкриньяр, аг, 24

Кипр - Хорватия 0:3

Голы: Перишич, 45+2, Гвардиол, 80, Ливайя, 90+2

Мальта - Словения 0:4

Голы: Иличич, 27, 60, Спорар, 50, Сеско, 67