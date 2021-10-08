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Отбор ЧМ-2022. Хорватия и Россия синхронно побеждают и продолжают возглавлять группу H

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

В группе H состоялись матчи 7-го тура

Отбор ЧМ-2022. Хорватия и Россия синхронно побеждают и продолжают возглавлять группу H

Дмитрий Голубович/championat.com

Новина українською

В пятницу, 8 октября в Европе состоялся ряд матчей отборочного раунда ЧМ-2022.

В группе H также состоялись три поединка.

Так, Словения без особых проблем разбила Мальту (4:0), а Хорватия на выезде со счетом 3:0 обыграла Кипр, при этом один гол гостей был отменен после просмотра ВАР, а Модрич к тому же, не реализовал пенальти.

Наиболее упорной была борьба в матче Россия – Словакия. Россияне в Казане в середине первого тайма забили усилиями Шкриньяра, который оформил автогол, и в основном оборонялись, однако отстояли три очка.

Таким образом, после семи туров Хорватия и Россия продолжают лидировать в группе, сохраняя комфортное преимущество перед соперниками.

Группа H. 7 тур

Россия - Словакия 1:0

Гол: Шкриньяр, аг, 24

Кипр - Хорватия 0:3

Голы: Перишич, 45+2, Гвардиол, 80, Ливайя, 90+2

Мальта - Словения 0:4

Голы: Иличич, 27, 60, Спорар, 50, Сеско, 67

Отбор ЧМ-2022. Хорватия и Россия синхронно побеждают и продолжают возглавлять группу H - изображение 1
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В статье: Словакия Словения Кипр Мальта Россия Хорватия
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Комментарии (1)
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oleg dynamo (львівська)
08.10.2021 в 23:51
без єдиного моменту виграли гру....а словакам непруха яквсь....
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