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Германия – Румыния 2:1. Мюллер вырвал победу для Бундестим
Четвертая кряду победа под руководством Флика
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Отбор к Чемпионату мира-2022
Группа J, 6-й тур
8 октября. Гамбург, "Гамбург Арена"
Германия – Румыния 2:1
Голы: Гнабри (52), Мюллер (81) – Хаджи (9)
Германия: Тер Штеген – Керер, Рюдигер, Зюле, Хофманн (Клостерман, 85) – Горецка, Киммих – Сане (Адейеми, 89), Ройс (Хавертц, 67), Гнабри – Вернер (Мюллер, 67)
Румыния: Ницэ – Тошка, Буркэ (Маня, 50), Кирикеш, Рус, Рациу – Михэйлэ (Иван, 60), Станчу (Албу, 82), Марин, Хаджи (Максим, 60) – Пушкаш (Митрицэ, 82)
Предупреждения: Керер (87) – Станчу (41), Рациу (59), Пушкаш (80)
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