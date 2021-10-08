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Германия – Румыния 2:1. Мюллер вырвал победу для Бундестим

Чемпионат мира FIFA
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Четвертая кряду победа под руководством Флика

Германия – Румыния 2:1. Мюллер вырвал победу для Бундестим

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

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Отбор к Чемпионату мира-2022

Группа J, 6-й тур

8 октября. Гамбург, "Гамбург Арена"

Германия – Румыния 2:1

Голы: Гнабри (52), Мюллер (81) – Хаджи (9)

Германия: Тер Штеген – Керер, Рюдигер, Зюле, Хофманн (Клостерман, 85) – Горецка, Киммих – Сане (Адейеми, 89), Ройс (Хавертц, 67), Гнабри – Вернер (Мюллер, 67)

Румыния: Ницэ – Тошка, Буркэ (Маня, 50), Кирикеш, Рус, Рациу – Михэйлэ (Иван, 60), Станчу (Албу, 82), Марин, Хаджи (Максим, 60) – Пушкаш (Митрицэ, 82)

Предупреждения: Керер (87) – Станчу (41), Рациу (59), Пушкаш (80)

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В статье: Германия Румыния
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