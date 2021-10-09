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Гибралтар – Черногория. 0:3
Черногория сокращает отрыв от Турции до 1 очка
фото - fscg.me
Черногория в гостях обыгрывает Гибралтар и держит Турцию на расстоянии 1 очка – 11, 0 и 12 очков соответственно.
Отрыв между первым и четвертым местом после 7 тура составляет 5 очков.
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