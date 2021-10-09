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Гибралтар – Черногория. 0:3

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Черногория сокращает отрыв от Турции до 1 очка

Гибралтар – Черногория. 0:3

фото - fscg.me

Новина українською

Черногория в гостях обыгрывает Гибралтар и держит Турцию на расстоянии 1 очка – 11, 0 и 12 очков соответственно.

Отрыв между первым и четвертым местом после 7 тура составляет 5 очков.

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В статье: Черногория Национальная сборная Гибралтара
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