ВИДЕО, как на стадионе сборной Андорры накануне матча против Англия произошел пожар

Сегодня вечером Андорра примет лидера группы I Англию в рамках отбора на ЧМ-2022. Правда, на стадионе "Национальном" в столице государства Андорра-ла-Велья накануне поединка произошел пожар.

Вспыхнуло место для телекамер, в том числе и сгорело несколько из них. Также частично расплавились сидения на скамейке запасных. Повредилась и часть поля. Заметим, что на "Национальном" постелено искусственное покрытие.

Правда, несмотря на пожар, УЕФА сообщила, что матч состоится по графику. Стартовый свисток запланирован на сегодня, 9 октября, в 21:45.

Напомним, что этот поединок будет обслуживать украинский арбитр Екатерина Монзуль.