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ВИДЕО, как на стадионе сборной Андорры накануне матча против Англия произошел пожар
Повредилось только оборудования
Sky Sports/Автор невідомий
Сегодня вечером Андорра примет лидера группы I Англию в рамках отбора на ЧМ-2022. Правда, на стадионе "Национальном" в столице государства Андорра-ла-Велья накануне поединка произошел пожар.
Вспыхнуло место для телекамер, в том числе и сгорело несколько из них. Также частично расплавились сидения на скамейке запасных. Повредилась и часть поля. Заметим, что на "Национальном" постелено искусственное покрытие.
Правда, несмотря на пожар, УЕФА сообщила, что матч состоится по графику. Стартовый свисток запланирован на сегодня, 9 октября, в 21:45.
Напомним, что этот поединок будет обслуживать украинский арбитр Екатерина Монзуль.
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