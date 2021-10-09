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Вербич впервые за 11 месяцев сыграл за сборную Словении. Он второй раз в сезоне вышел в старте

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Юбилейный поединок для Беньямина

Вербич впервые за 11 месяцев сыграл за сборную Словении. Он второй раз в сезоне вышел в старте

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Вингер киевского "Динамо" Беньямин Вербич провел свой первый матч за сборную Словении впервые с ноября прошлого года. Футболист сыграл 60 минут против Мальты и был заменен на полузащитника "Венеции" Домена Чрнигоя.

Это всего второй старт в этом сезоне для Вербича. Впервые он вышел в основном составе в матче против "Руха" 25 сентября. Всего на его счету пять встреч за "Динамо" и один за Словению.

Напомним, что Беньямин пропустил более четырех месяцев в начале года из-за травмы колена. В июле вингер получил еще и повреждение плеча и был вынужден быть вне игры еще три недели.

Отметим, что сборная Словении на выезде разгромила Мальту со счетом 4:0. Также интересно, что эта встреча стала для Беньямина 35-й в футболке национальной сборной.

Сейчас команда Вербича занимает третье место в группе H, уступая шестью очками лидерам Хорватии и России.

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В статье: Словения Мальта Беньямин Вербич
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