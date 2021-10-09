Лидер сборной Израиля забил седьмой гол в отборе - классно положил Шотландии со штрафного. ВИДЕО

Сборная Израиля в рамках седьмого тура отбора к ЧМ-2022 играет на выезде против сборной Шотландии. Это один из ключевых поединков в группе F за второе место. И именно Израиль открыл счет уже на пятой минуте. Героем эпизода стал 34-летний Эран Захави. Форвард ПСВ классно исполнил штрафной удар.

Для Захави - это уже седьмой гол в текущей кампании. Ранее он забил Молдове, оформил хет-трик в игре с Фарерскими островами, а также дубль в противостоянии с Австрией. Эран в рейтинге бомбардиров евроотбора делит первое место с Депаем из Нидерландов и Митровичем из Сербии. На один гол меньше у Левандовского.