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Лидер сборной Израиля забил седьмой гол в отборе - классно положил Шотландии со штрафного. ВИДЕО
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Израиля в рамках седьмого тура отбора к ЧМ-2022 играет на выезде против сборной Шотландии. Это один из ключевых поединков в группе F за второе место. И именно Израиль открыл счет уже на пятой минуте. Героем эпизода стал 34-летний Эран Захави. Форвард ПСВ классно исполнил штрафной удар.
Для Захави - это уже седьмой гол в текущей кампании. Ранее он забил Молдове, оформил хет-трик в игре с Фарерскими островами, а также дубль в противостоянии с Австрией. Эран в рейтинге бомбардиров евроотбора делит первое место с Депаем из Нидерландов и Митровичем из Сербии. На один гол меньше у Левандовского.
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