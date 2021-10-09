  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Лидер сборной Израиля забил седьмой гол в отборе - классно положил Шотландии со штрафного. ВИДЕО
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лидер сборной Израиля забил седьмой гол в отборе - классно положил Шотландии со штрафного. ВИДЕО

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)
Лидер сборной Израиля забил седьмой гол в отборе - классно положил Шотландии со штрафного. ВИДЕО

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сборная Израиля в рамках седьмого тура отбора к ЧМ-2022 играет на выезде против сборной Шотландии. Это один из ключевых поединков в группе F за второе место. И именно Израиль открыл счет уже на пятой минуте. Героем эпизода стал 34-летний Эран Захави. Форвард ПСВ классно исполнил штрафной удар.

Для Захави - это уже седьмой гол в текущей кампании. Ранее он забил Молдове, оформил хет-трик в игре с Фарерскими островами, а также дубль в противостоянии с Австрией. Эран в рейтинге бомбардиров евроотбора делит первое место с Депаем из Нидерландов и Митровичем из Сербии. На один гол меньше у Левандовского.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Израиль Шотландия Эран Захави отбор к ЧМ-2022
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...