Валидол Украина прибережет на Боснию. С финнами Петраков справился отлично. Аудиомнение #118

Обсуждаем поединок между Финляндией и Украиной. Послушать выпуски можно на Google Podcasts, YouTube ↓ , Facebook, Castbox ↓ – подписывайтесь. На данных площадках вы также найдете другие подкасты сайта UA-Футбол.

Хвалим Петракова и задаем ему только один вопрос по игре, а также говорим об исходах на спарку с Боснией. Неприятное удивление от игры финнов, блеклость Цыганкова, комплименты Яремчуку и Пятова, волшебная нерабочая нога Ярмоленко, отличная работа обороны – еще больше мыслей внутри подкаста.