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Валидол Украина прибережет на Боснию. С финнами Петраков справился отлично. Аудиомнение #118
На этот раз больше хвалим
УАФ, Павел Кубанов
Обсуждаем поединок между Финляндией и Украиной. Послушать выпуски можно на Google Podcasts, YouTube ↓ , Facebook, Castbox ↓ – подписывайтесь. На данных площадках вы также найдете другие подкасты сайта UA-Футбол.
Хвалим Петракова и задаем ему только один вопрос по игре, а также говорим об исходах на спарку с Боснией. Неприятное удивление от игры финнов, блеклость Цыганкова, комплименты Яремчуку и Пятова, волшебная нерабочая нога Ярмоленко, отличная работа обороны – еще больше мыслей внутри подкаста.
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