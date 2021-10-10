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Валидол Украина прибережет на Боснию. С финнами Петраков справился отлично. Аудиомнение #118

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

На этот раз больше хвалим

Валидол Украина прибережет на Боснию. С финнами Петраков справился отлично. Аудиомнение #118

УАФ, Павел Кубанов

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Обсуждаем поединок между Финляндией и Украиной. Послушать выпуски можно на Google Podcasts, YouTube ↓ , Facebook, Castbox ↓ подписывайтесь. На данных площадках вы также найдете другие подкасты сайта UA-Футбол.

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Хвалим Петракова и задаем ему только один вопрос по игре, а также говорим об исходах на спарку с Боснией. Неприятное удивление от игры финнов, блеклость Цыганкова, комплименты Яремчуку и Пятова, волшебная нерабочая нога Ярмоленко, отличная работа обороны – еще больше мыслей внутри подкаста.

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В статье: Андрей Ярмоленко Андрей Пятов Украина Босния и Герцеговина Финляндия Роман Яремчук Александр Петраков Теэму Пукки Чемпионат Мира Николай Матвиенко Йоэль Похьянпало Виктор Цыганков Подкаст Аудиомнение Илья Забарный Подкасты UA-Футбол
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