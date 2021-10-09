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Отбор ЧМ-2022. Англия и Польша разгромили аутсайдеров, Албания вновь переиграла Венгрию
Монзуль поставила пенальти и раздавала карточки, Польша провожала Фабианського
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Отбор к ЧМ-2022, зона УЕФА. Группа I, седьмой тур
Андорра, “Эстади Насьональ”
Андорра – Англия 0:5
Голы: Чилуэлл 17, Сака 40, Абрахам 59, Уорд-Проуз 79, Грилиш 86
На 79-й минуте Уорд-Проуз не реализовал пенальти (вратарь)
Андорра: Гомес – Марк Гарсия (Лима 30, Мирамонтес 64), Лловера, Валес, Кристиан Гарсия, Марк Рубио – Жорди Рубио (Червос 82), Вийера, Ребес, Мартинес (Алаес 64) – Санчес (Фернандес 65)
Англия: Рэмсдейл – Триппьер, Стоунз (Томори 60), Коуди, Чилуэлл – Лингард (Маунт 73), Уорд-Проуз, Фоден – Санчо (Грилиш 72), Абрахам (Уоткинс 60), Сака
Предупреждения: Мартинес 42, Ребес 55 – Стоунз 42, Санчо 45+1, Коуди 86
Варшава, “Национальный стадион”
Польша – Сан-Марино 5:0
Голы: Швидерски 10, Бролли 20 (авт.), Кендзера 50, Букса 84, Пентек 90+2
Польша: Фабианьский (Майецкий 57) – Гумны, Гелик, Кендзера – Франковский (Берешиньский 65), Клих (Пентек 46), Линетти, Плахета – Козловски – Левандовский (Модер 66), Швидерский (Букса 72)
Сан-Марино: Бенедеттини – Палацци (Фаббри 53), Бролли (Росси 74), Симончини, Баттистини – Алессандро Голинуччи, Чензони (Грандони 46), Энрико Голинуччи – Хирш (Томассини 46), Витаиоли (Бернарди 74), Муларони
Предупреждения: Линетти 32 – Алессандро Голинуччи 86
Будапешт, “Пушкаш Арена”
Венгрия – Албания 0:1
Гол: Броя 80
Венгрия: Гулачи – Ботка, Орбан, Салаи – Него, Адам Надь (Кляйнхайслер 71), Шафер, Золт Надь – Шаллаи (Вешчеи 71), Собослаи – Шаллои (Шен 59)
Албания: Бериша – Джимсити (Весели 30), Кумбулла, Исмаили – Траши (Баллиу 86), Гьясула, Баре, Хюсай – Чекичи (Байрами 46) – Цикалеши (Манай 66), Узуни (Броя 66)
Предупреждения: Ботка 45+2, Кляйнхайслер 89 – Чекичи 45+1, Гьясула 61, Весели 69, Траши 73
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Англия
|7
|6
|1
|0
|23-2
|+21
|19
|2
|Албания
|7
|5
|0
|2
|11-6
|+5
|15
|3
|Польша
|7
|4
|2
|1
|23-8
|+15
|14
|4
|Венгрия
|7
|3
|1
|3
|12-11
|+1
|10
|5
|Андорра
|7
|1
|0
|6
|4-19
|-15
|3
|6
|Сан-Марино
|7
|0
|0
|7
|1-28
|-27
|0
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