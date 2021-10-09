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Отбор ЧМ-2022. Англия и Польша разгромили аутсайдеров, Албания вновь переиграла Венгрию

Чемпионат мира FIFA
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Монзуль поставила пенальти и раздавала карточки, Польша провожала Фабианського

Отбор ЧМ-2022. Англия и Польша разгромили аутсайдеров, Албания вновь переиграла Венгрию

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Отбор к ЧМ-2022, зона УЕФА. Группа I, седьмой тур

Андорра, “Эстади Насьональ”

Андорра – Англия 0:5

Голы: Чилуэлл 17, Сака 40, Абрахам 59, Уорд-Проуз 79, Грилиш 86

На 79-й минуте Уорд-Проуз не реализовал пенальти (вратарь)

Андорра: Гомес – Марк Гарсия (Лима 30, Мирамонтес 64), Лловера, Валес, Кристиан Гарсия, Марк Рубио – Жорди Рубио (Червос 82), Вийера, Ребес, Мартинес (Алаес 64) – Санчес (Фернандес 65)

Англия: Рэмсдейл – Триппьер, Стоунз (Томори 60), Коуди, Чилуэлл – Лингард (Маунт 73), Уорд-Проуз, Фоден – Санчо (Грилиш 72), Абрахам (Уоткинс 60), Сака

Предупреждения: Мартинес 42, Ребес 55 – Стоунз 42, Санчо 45+1, Коуди 86

Варшава, “Национальный стадион”

Польша – Сан-Марино 5:0

Голы: Швидерски 10, Бролли 20 (авт.), Кендзера 50, Букса 84, Пентек 90+2

Польша: Фабианьский (Майецкий 57) – Гумны, Гелик, Кендзера – Франковский (Берешиньский 65), Клих (Пентек 46), Линетти, Плахета – Козловски – Левандовский (Модер 66), Швидерский (Букса 72)

Сан-Марино: Бенедеттини – Палацци (Фаббри 53), Бролли (Росси 74), Симончини, Баттистини – Алессандро Голинуччи, Чензони (Грандони 46), Энрико Голинуччи – Хирш (Томассини 46), Витаиоли (Бернарди 74), Муларони

Предупреждения: Линетти 32 – Алессандро Голинуччи 86

Будапешт, “Пушкаш Арена”

Венгрия – Албания 0:1

Гол: Броя 80

Венгрия: Гулачи – Ботка, Орбан, Салаи – Него, Адам Надь (Кляйнхайслер 71), Шафер, Золт Надь – Шаллаи (Вешчеи 71), Собослаи – Шаллои (Шен 59)

Албания: Бериша – Джимсити (Весели 30), Кумбулла, Исмаили – Траши (Баллиу 86), Гьясула, Баре, Хюсай – Чекичи (Байрами 46) – Цикалеши (Манай 66), Узуни (Броя 66)

Предупреждения: Ботка 45+2, Кляйнхайслер 89 – Чекичи 45+1, Гьясула 61, Весели 69, Траши 73

# Команда И В Н П М РМ О
1 Англия 7 6 1 0 23-2 +21 19
2 Албания 7 5 0 2 11-6 +5 15
3 Польша 7 4 2 1 23-8 +15 14
4 Венгрия 7 3 1 3 12-11 +1 10
5 Андорра 7 1 0 6 4-19 -15 3
6 Сан-Марино 7 0 0 7 1-28 -27 0
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В статье: Англия Албания Андорра Венгрия Польша Сан-Марино ЧМ-2022 Екатерина Монзуль отбор к ЧМ-2022
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