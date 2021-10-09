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Достойный преемник Ибры. Исак шедеврально забил за Швецию - ВИДЕО

Чемпионат мира FIFA
Обновлено
(2 голосов)

Александр эффектно поразил ворота Косово из-за пределов штрафной площадки

Достойный преемник Ибры. Исак шедеврально забил за Швецию - ВИДЕО

Sweden Twitter

Новина українською

В матче 6-го тура группы B отбора на ЧМ-2022 в Катаре сборная Швеции уверенно дома обыграла Косово.

Шведы трижды поразили ворота гостей поля, но особенно эффектным вышел второй мяч швецкой команды - Исак получил мяч на левом фланге атаки, прокинул соперника, прошел к центру и снял паутину с дальней "девятки".

Видео гола Исака

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В статье: Швеция Косово Александр Исак
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Комментарии (2)
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Maryan (Lviv)
09.10.2021 в 23:03
Викапаний швед
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kanoist (мариуполь)
09.10.2021 в 22:53
Гол-сказка!
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