Достойный преемник Ибры. Исак шедеврально забил за Швецию - ВИДЕО

В матче 6-го тура группы B отбора на ЧМ-2022 в Катаре сборная Швеции уверенно дома обыграла Косово.

Шведы трижды поразили ворота гостей поля, но особенно эффектным вышел второй мяч швецкой команды - Исак получил мяч на левом фланге атаки, прокинул соперника, прошел к центру и снял паутину с дальней "девятки".

Видео гола Исака