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Яремчук: Очень уважаем Финляндию, но это не Франция, и не Испания

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(2 голосов)

Роман подвел итоги победы над финнами

Яремчук: Очень уважаем Финляндию, но это не Франция, и не Испания

фото - Олександр Приходько

Новина українською

Форвард национальной сборной Украины Роман Яремчук прокомментировал победу над Финляндией в матче 6-го тура отбора на ЧМ-2022 в Катаре.

– Сегодня самым главным были 3 очка – для нас, для нашей страны. Давно не выигрывали, думаю, это был решающий матч. Важно привести 3 очка, поэтому едем с хорошим настроением во Львов. Прессинг финнов? Думаю, для нас это было лучше, мы были очень хорошо готовы к контратакам – хорошо это делали в 1-м тайме. Где-то мы это отрабатывали на тренировках – отдавали инициативу сопернику. Было много свободных зон, наш план сработал. Все довольны.

– Был ли в плане быстрый гол?

– Честно, не было. Было то, что мы с первых минут будем высоко прессинговать. Очень уважаем Финляндию, но это не Франция, не Испания, не Нидерланды. Как видно, начали активно, разыграли комбинацию, и Ярмоленко забил в самый подходящий момент, когда нужно было забить с правой. Но не так важно, как ты забиваешь, главное – приносить результат команде, тем более сегодня. После пропущенного гола было сложно, в голове проскользнула мысль, что будет тяжело их вскрыть, но очень хорошо, что мы нашли момент и реализовали его. Это было очень важно.

– Насколько были важны замены?

– Думаю, очень важно. У нас есть большая группа хороших футболистов, которым нужно доверять. Они много тренируются, приезжают с хорошим настроением – все заслуживают играть.

– Это была тактическая победа Петракова?

– Тяжело сказать. Это была победа команды. Мы выложились на полную, как и штаб. Мы приехали с полной отдачей. Приезжать в сборную – очень большая ответственность для футболистов, потому что все понимают, какая сейчас у нас ситуация. Для меня это всегда положительные эмоции и ответственность.

– Следующий матч во Львове. Вы приезжаете домой.

– Надеюсь, что разрешат полный стадион – это будет фантастика. Таких стадионов, как "Арена Львов", очень мало, я на многих играл. Такая атмосфера, как там... Нам очень будет нужна там поддержка.

– Должны забивать дома.

– Хочется, – рассказал Яремчук.

Наша сборная сыграет против Боснии 12-го октября. Начало встречи - 21:45.

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В статье: Украина Финляндия Роман Яремчук
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Комментарии (1)
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Цап-царап (Харків)
09.10.2021 в 23:05
Отож...
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