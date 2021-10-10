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Кендзера отметился забитым мячом в игре против Сан-Марино
Томаш сыграл на добивании после подачи углового
В матче 6-го тура отбора на Чемпионат Мира 2022 в Катаре сборная Польши дома уверенно обыграли национальную команду Сан-Марино - 5:0.
Защитник киевского "Динамо" Томаш Кендзера также принял участие в погроме гостей поля, и даже отметился забитым мячем - 27-летний поляк удачно сыграл на добивании при 3-м голе "бело-красных".
В текущем сезоне УПЛ Кендзера отыграл 8 матчей и отметился 1 голом.
⚽ Eliminacje MŚ— Slawomir (@ssr57) October 9, 2021
Polska ???????? vs San Marino ????????
na żywo!
50' - Tomasz KĘDZIORA 3:0
#POLSMR pic.twitter.com/rxF1ngFOlv
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