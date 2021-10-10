Кендзера отметился забитым мячом в игре против Сан-Марино

В матче 6-го тура отбора на Чемпионат Мира 2022 в Катаре сборная Польши дома уверенно обыграли национальную команду Сан-Марино - 5:0.

Защитник киевского "Динамо" Томаш Кендзера также принял участие в погроме гостей поля, и даже отметился забитым мячем - 27-летний поляк удачно сыграл на добивании при 3-м голе "бело-красных".

В текущем сезоне УПЛ Кендзера отыграл 8 матчей и отметился 1 голом.