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Кендзера отметился забитым мячом в игре против Сан-Марино

Чемпионат мира FIFA
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Томаш сыграл на добивании после подачи углового

Кендзера отметился забитым мячом в игре против Сан-Марино

Новина українською

В матче 6-го тура отбора на Чемпионат Мира 2022 в Катаре сборная Польши дома уверенно обыграли национальную команду Сан-Марино - 5:0.

Защитник киевского "Динамо" Томаш Кендзера также принял участие в погроме гостей поля, и даже отметился забитым мячем - 27-летний поляк удачно сыграл на добивании при 3-м голе "бело-красных".

В текущем сезоне УПЛ Кендзера отыграл 8 матчей и отметился 1 голом.

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В статье: Польша Сан-Марино Томаш Кендзёра
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