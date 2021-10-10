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Соломон не помог. Шотландия - Израиль 3:2. Обзор матча и видео голов

Чемпионат мира FIFA
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Шотландия - Израиль ⋉ 3:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 09.10.2021 ⋇ Отбор к ЧМ-2022 на UA-Футбол

Соломон не помог. Шотландия - Израиль 3:2. Обзор матча и видео голов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Соломон не помог. Шотландия - Израиль 3:2. Обзор матча и видео голов

Один из самых интересных и результативных матчей игрового дня в отборе к чемпионату мира 2022 состоялся в Шотландии, где местная сборная принимала Израиль. Команды выдали триллер - не забитый пенальти, пять голов на двоих, решающий – на 90+4-й минуте. Целый матч сыграл вингер "Шахтера" Манор Соломон, но не проиграть своей команде он не помог.

Смотрите, как это было, в видеообзоре матча.

Хэмпден Парк, Глазго
Шотландия – Израиль 3:2
Голы: Макгинн 30, Дайкс 57, Мактоминей 90+4 – Захави 5, Даббур 32

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