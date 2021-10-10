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С шедевром от нового Ибры. Швеция - Косово 3:0. Видеообзор матча
Швеция - Косово ⋉ 3:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 09.10.2021 ⋇ Отбор к ЧМ-2022 на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Kirill Kudryavtsev - Pool
Александера Исака называют "новым Златаном Ибрагимовичем". Пока не все у молодого нападающего складывается так хорошо, как у его звездного соотечественника, но определенные успехи все же есть. Оцените, например, гол Исака в ворота сборной Косово в рамках отбора к чемпионату мира 2022. Это шедевр. Стоит пересмотреть.
Вашему вниманию общий видоогляд поединка Швеция - Косово.
Сольна. "Френдс Арена"
Швеция - Косово - 3:0
Голы: Форсберг, 29 (с пенальти), Исак, 62, Квайсон, 79
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