С шедевром от нового Ибры. Швеция - Косово 3:0. Видеообзор матча

Александера Исака называют "новым Златаном Ибрагимовичем". Пока не все у молодого нападающего складывается так хорошо, как у его звездного соотечественника, но определенные успехи все же есть. Оцените, например, гол Исака в ворота сборной Косово в рамках отбора к чемпионату мира 2022. Это шедевр. Стоит пересмотреть.

Вашему вниманию общий видоогляд поединка Швеция - Косово.

Сольна. "Френдс Арена"

Швеция - Косово - 3:0

Голы: Форсберг, 29 (с пенальти), Исак, 62, Квайсон, 79