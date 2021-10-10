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Достойно, но безрезультатно. Как Люксембург Оливье Тилля Сербии проиграл. Видео матча

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Люксембург - Сербия ⋉ 0:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 09.10.2021 ⋇ Отбор к ЧМ-2022 на UA-Футбол

Достойно, но безрезультатно. Как Люксембург Оливье Тилля Сербии проиграл. Видео матча

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UA-Футбол
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Оливье Тилль уже прижился в "Ворскле" – он один из лидеров команды. Своего звездного часа в Полтаве ждет и брат Оливье Венсан. За сборную он не играл, а вот Себастьян Тилль, представляющий "Шериф", был рядом с братом. Они противостояли сербам и дали бой. Но не больше. В итоге это поражение 0:1 (гол забил Душан Влахович).

Смотрите, как это было, в видеообзоре матча.

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В статье: Люксембург Оливье Тилль
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