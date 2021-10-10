Достойно, но безрезультатно. Как Люксембург Оливье Тилля Сербии проиграл. Видео матча

Оливье Тилль уже прижился в "Ворскле" – он один из лидеров команды. Своего звездного часа в Полтаве ждет и брат Оливье Венсан. За сборную он не играл, а вот Себастьян Тилль, представляющий "Шериф", был рядом с братом. Они противостояли сербам и дали бой. Но не больше. В итоге это поражение 0:1 (гол забил Душан Влахович).

Смотрите, как это было, в видеообзоре матча.