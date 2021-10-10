Швейцария - Северная Ирландия 2:0. Обзор матча, видео голов

В квалификационном матче чемпионата мира 2022 сборная Швейцарии на своем поле одолела Северную Ирландию. Голы за "нати" забивали Цюбер и Фаснахт. В турнирной таблице Швейцария занимает второе место сразу после Италии, но еще имеет матч в запасе. Смотрите, как это было, в видеообзоре поединка.