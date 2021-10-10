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Швейцария - Северная Ирландия 2:0. Обзор матча, видео голов
Швейцария - Северная Ирландия ⋉ 2:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 09.10.2021 ⋇ Отбор к ЧМ-2022 на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В квалификационном матче чемпионата мира 2022 сборная Швейцарии на своем поле одолела Северную Ирландию. Голы за "нати" забивали Цюбер и Фаснахт. В турнирной таблице Швейцария занимает второе место сразу после Италии, но еще имеет матч в запасе. Смотрите, как это было, в видеообзоре поединка.
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