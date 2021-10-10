Пукки: Жаль, что мы не смогли дать публике результат

Форвард сборной Финляндии Теему Пукки прокомментировал поражение своей команды в домашнем поединке против сборной Украины в Хельсинки:

"Это было здорово. Это было то, чего мы очень долго ждали - наконец попасть на новый "Олимпийский стадион" вместе со зрителями. Больше всего обидно, что мы не смогли дать публике результат. Огромная поддержка на протяжении всего матча, и это просто здорово, что за нами стоит такая поддержка.

Надеюсь, в ноябре мы получим такое же и даже лучше чувства, а благодаря этому и результаты", - сказал Пукки.