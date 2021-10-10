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Пукки: Жаль, что мы не смогли дать публике результат

Чемпионат мира FIFA
(2 голосов)

Был заполнен стадион

Пукки: Жаль, что мы не смогли дать публике результат

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Форвард сборной Финляндии Теему Пукки прокомментировал поражение своей команды в домашнем поединке против сборной Украины в Хельсинки:

"Это было здорово. Это было то, чего мы очень долго ждали - наконец попасть на новый "Олимпийский стадион" вместе со зрителями. Больше всего обидно, что мы не смогли дать публике результат. Огромная поддержка на протяжении всего матча, и это просто здорово, что за нами стоит такая поддержка.

Надеюсь, в ноябре мы получим такое же и даже лучше чувства, а благодаря этому и результаты", - сказал Пукки.

Отметим, что на поединке в Хельсинки на трибунах находилось около 29 тис зрителей, в том числе и две тысячи фанатов сборной Украины.

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В статье: Теэму Пукки
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Комментарии (2)
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Fontango (Kharkov)
10.10.2021 в 11:30
С такой игрой, финам в дальнейшем, ничего не светит. но Пукки, монстр, терзал нашу защиту по полной.
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KovaLL (Киев)
10.10.2021 в 11:24
Наивный, максимальный результат который им светил это ничья)))
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