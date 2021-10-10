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Пукки: Жаль, что мы не смогли дать публике результат
Был заполнен стадион
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Форвард сборной Финляндии Теему Пукки прокомментировал поражение своей команды в домашнем поединке против сборной Украины в Хельсинки:
"Это было здорово. Это было то, чего мы очень долго ждали - наконец попасть на новый "Олимпийский стадион" вместе со зрителями. Больше всего обидно, что мы не смогли дать публике результат. Огромная поддержка на протяжении всего матча, и это просто здорово, что за нами стоит такая поддержка.
Надеюсь, в ноябре мы получим такое же и даже лучше чувства, а благодаря этому и результаты", - сказал Пукки.
Отметим, что на поединке в Хельсинки на трибунах находилось около 29 тис зрителей, в том числе и две тысячи фанатов сборной Украины.
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