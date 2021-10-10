Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кейн о судействе Монзуль: Мы вошли в историю
Впервые англичан судила женщина
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Капитан сборной Англии Кейн прокомментировал судейство Екатерины Монзуль во вчерашнем матче "трех львов" против сборной Андорры:
"Впервые игру сборной Англии судила женщина, и этот случай должен стать первым из многих.
Мы вошли в историю и стали на шаг ближе к ЧМ-2022", - написал Кейн в Twitter.
Напомним, что в поединке Англия разгромила Андорру со счетом 5:0. Екатерина Монзуль за 90 минут встречи назначил пенальти и показал игрокам четыре желтые карточки. Также она пользовалась помощью видеоассистента рефери.
Популярное сейчас
- Наставник сборной Финляндии: Мы не ожидали, что пропустим так быстро
- Фьюри - Уайлдер: Видео нокдаунов и сокрушительного нокаута от британца
- Украинец Выхрист победил нокаутом в андеркарте поединка Фьюри - Уайлдер 3
- Без Пихаленка. Сборная Украины объявила заявку на матч против Финляндии
- Подруга звезды Ромы публикует сексуальные фото в белье пока ее парень помогал громить Зарю. ФОТО
- Те же проблемы, что и у обычных людей. Водитель Роналду не смог заправить новый Bentley португальца