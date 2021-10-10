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Кейн о судействе Монзуль: Мы вошли в историю

Чемпионат мира FIFA
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(3 голосов)

Впервые англичан судила женщина

Кейн о судействе Монзуль: Мы вошли в историю

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Капитан сборной Англии Кейн прокомментировал судейство Екатерины Монзуль во вчерашнем матче "трех львов" против сборной Андорры:

"Впервые игру сборной Англии судила женщина, и этот случай должен стать первым из многих.

Мы вошли в историю и стали на шаг ближе к ЧМ-2022", - написал Кейн в Twitter.

Напомним, что в поединке Англия разгромила Андорру со счетом 5:0. Екатерина Монзуль за 90 минут встречи назначил пенальти и показал игрокам четыре желтые карточки. Также она пользовалась помощью видеоассистента рефери.

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В статье: Англия Андорра Гарри Кейн Екатерина Монзуль
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Источник:
Harry Kane

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Комментарии (6)
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Запорізьке Торпедо (zp)
10.10.2021 в 13:36
Екатерина Монзуль за 90 минут встречи назначил пенальти и показал игрокам четыре желтые карточки. Также она пользовалась помощью видеоосистента рефери__________________в этих двух коротких предложениях прекрасно все)
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
10.10.2021 в 13:33
Также она пользовалась помощью видеоосистента... (с) !!! Також вона користувалася допомогою відеоосистента... (с) !!!
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+1
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
10.10.2021 в 13:38
молодцы! быстро исправили))) но не всё!)))
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0
0
avatar
KovaLL (Киев)
10.10.2021 в 13:21
Бабусю, чи пам'ятаєте Ви свій перший матч на міжнародній арені. - Так, звісно, це був матч збірної Англії. З ким? - Цього не пам'ятаю.
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+1
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
10.10.2021 в 13:19
І відразу ж помилилася: при фіксуванні офсайду при першому голі англійців
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0
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
10.10.2021 в 13:31
Хвилювання дебюту) Але це не вплинуло на результат)
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+1
0


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