Опасные драконы с нестареющим Джеко. Босния и Герцеговина - будущий соперник Украины

Выездная победа в игре с Финляндией помогла команде Петракова единолично выбраться на второе место в отборочной группе. Путь на Мундиаль открыт, и две победы в двух матчах, с большой долей вероятности, помогут "сине-желтым" отправиться в плей-офф, дабы пройти последнее испытание. Однако об этом еще слишком рано думать. Впереди спарка с Боснией и Герцеговиной, которая, как и наша команда, отмучалась с французами, а по потерянным очкам даже опережает нашу сборную. Именно ближайшему сопернику "сине-желтых" и будет посвящен наш новый материал.

Нельзя начинать знакомство с будущим оппонентом, не проговорив ряд сухих фактов, касающихся национальной сборной. Это традиция и мы её не в праве нарушать. Дабы не использовать лишние символы, Боснию и Герцеговину далее мы будем обозначать как БиГ. Свой первый официальный матч, который был признан ФИФА, команда провела только в 1995-м году против Албании. Учитывая, что независимость страна получила только в 1992-м году, история сборной БиГ не самая большая.

Но футбол на её территории существовал куда дольше. Находясь до 1992-го в составе Югославии, клубы БиГ с переменным успехом выступали в разных по статусу национальных первенствах. К примеру, клуб "Сараево" брал золото в высшей лиге в 1967-м и 1985-м, "Железничар" в 1972-м году, а "Вележ" выиграл Кубок Югославии в 1981-м и 1986-м. Да и в самой сборной Югославии известных боснийцев (или босняков) хватало - Халилходжич, Сушич, Баевич, Каталинский, Хаджибегич, Осим, Баждаревич. Да, не легенды мирового спорта, но свои матчи провели и голы забивали.

БиГ на международной футбольной арене принято называть "драконами" или же "золотыми лилиями". Второе прозвище они получили благодаря гербу страны, на котором эти самые растения изображены. Что касается родства с драконами, то словом "Zmajevi" их впервые назвал комментатор на местном ТВ после игры с Бельгией в 2009-м году. С того времени и прижилось. Что интересно, "боснийским драконом" называли Хусейна Градашчевича, который известен тем, что в 1831-м году поднял "Боснийское восстание". Цель восстания - автономия Боснии от Османской империи. Итог бунта - неудача, но свое место в истории страны Градашчевич занял.

Вернемся к футболу. Минутка занимательных сравнений Украины и Боснии. Если обратиться к международным рейтингам, то здесь перевес за командой Петракова. В списке ФИФА мы опережаем БиГ на 23 позиции (25-е место у "сине-желтых" против 58-го у "драконов"). Авторитетный Тransfermarkt также на нашей стороне. Стоимость всех игроков коллектива Петева - 53 с половиной миллиона, команда Петракова оценивается в 125,3. Да и самый дорогой 25-миллионый Цыганков легко уделывает девятимиллионного Демировича. Эх, жаль только, что цифры эти не играют в футбол, да и как говорил один итальянский тренер: "сердце и яйца не купишь на Тransfermarkt". А потому нашу силу нужно будет доказывать на поле.

БиГ никак не назвать завсегдатаем международных турниров. За свою историю они всего раз сыграли на Чемпионате мира, параллельно с этим проваливаясь в квалификациях. Особенно часто это проклятье идет рядом с ними в последние годы. Загибайте пальцы. В отборе на Евро-2012 боснийцы стали вторыми в группе, но в стыках не прошли Португалию (2:6 в двух играх); перед Евро-2016 стали третьими, а в раунде плей-офф не прошли Ирландию (1:3); наконец в 2020-м, выиграв свою группу в дивизионе В Лиги Наций, БиГ проиграли Северной Ирландии в серии пенальти в стыках, провалив очередной отбор. А вы говорите, что только наших сглазили.

Единственный раз на крупном турнире Босния сыграла в 2014-м году, выйдя на Чемпионат мира в Бразилии. Но там их книга была не романом, а скорее комиксом на три страницы. БиГ не вышла из группы, проиграв в квартете будущему финалисту Аргентины и участнику 1/8 финала Нигерии. В последнем туре они добыли свою единственную победу, переиграв Иран. Как мы видим, в плане опыта и закалки в битвах с лучшими, преимущество также на нашей стороне.

ON THIS DAY FOUR YEARS AGO... Bosnia-Herzegovina makes its first ever appearance at a major tournament vs. Argentina at the 2014 World Cup. Sensational moment for Bosnian fans all around the world..???????????? pic.twitter.com/SlSOyqpGpY

Были ли личные встречи между Украиной и БиГ? Нет, и это удивительно. Ни разу команды не пересекались на футбольном поле.

Наши дни. В заявке Боснии сейчас находится 25 игроков, 24 из которых, внимание, представляют зарубежные чемпионаты. Айдин Нукич - единственный, кто играет в чемпионате БиГ, защищая цвета футбольного клуба "Тузла Сити". Остальные разбросаны по всей Европе и представляют первенства Хорватии, Германии, Швеции, Бельгии, Венгрии и других стран. К примеру, вы точно слышали о Сеяде Колашинаце, который играет за "Арсенал". А Никола Василь? На секундочку, один из лучших киперов прошлого сезона УПЛ, который, правда, покинул "Зарю" и не проходит в основу своей национальной сборной.

Но главная звезда нынешней сборной, и её самое главное оружие - это капитан Эдин Джеко. Легенда. Символ. Он же - рекордсмен по количеству сыгранных матчей и забитых голов. За 117 поединков форвард наколотил 60 раз и, судя по всему, не думает останавливаться. Несмотря на 35-летний возраст, Джеко опасен как в лучшие годы, о чем говорит его статистика в "Интере" - семь матчей, шесть голов. И это в новом клубе и при новом тренере. По крутости из украинцев с ним может сравниться разве что Ярмоленко. Это, к слову, будет интересное сражение ветеранов своих сборных.

6 - Edin Dzeko is the first player, in his first campaign for the Nerazzurri, to have scored at least six goals in Inter's first seven Serie A seasonal games played since Ronaldo in 1997/98. Entrance.#SerieA #SassuoloInter pic.twitter.com/r1mAZkhNRI