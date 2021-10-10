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Отбор на ЧМ-2022. Сборные, которые проходят в плей-офф после семи туров - Украина пока в их числе
Интересная компания
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Отбор к Чемпионату мира в Европе традиционно можно разделить на два этапа - групповой и плей-офф. Победители 10 групп, разумеется, получают прямые путевку на Мундиаль. А вот что касается плей-офф, то в нынешнем цикле он будет немного необычным.
Как и раньше, в плей-офф попадут команды, занявшие вторые места. Но если раньше в плей-офф формировались пары и команды играли два матча - дома и на выезде, то теперь формат изменен. К десяти сборным добавятся еще две лучшие команды из рейтинга Лиги Наций, которые не получили путевку на ЧМ. После этого 12 команд будут разделены на три пути. В каждом отдельном пути будет сформировано две полуфинальные пары, победители которых сыграют в финале. При этом противостояние будут состоять из одного матча. Итак, в плей-офф 12 команд разыграют еще три путевки.
Почему эта тема важна для нас? Потому что сборная Украины пока занимает второе место в группе D и потеснить сборную Франции с первого места, будем откровенны, можно лишь при фантастическом стечении обстоятельств.
Итак, за три тура до финиша Украина - один из претендентов на попадание в плей-офф. Но чтобы удержаться на второй строчке сине-желтым нужно удачно сыграть в двух матчах против Боснии и Герцеговины (шесть очков гарантируют нам выход в плей-офф, четыре очка оставят варианты).
Какова же ситуация в других группах:
Группа А: Португалия идет второй, отставая от Сербии на одно очко. Но у Криштиану Роналду и компании на один сыгранный матч меньше. Других претендентов на второе место нет. Поэтому в плей-офф от этой пятерки попадет или Сербия, или Португалия
Группа В: Сейчас второй идет Швеция, отстает от Испании на один балл, но имеет игру в запасе. Не стоит сбрасывать со счетов и Грецию, которая на три балла отстает от Швеции. Уже во вторник, 12 октября, шведы в очной встрече могут завершить борьбу эллинов за второе место
Группа С: Вторая - Швейцария, отстает от Италии на три балла, но имеет игру в запасе. 12 ноября состоится ключевой матч в этой группе, швейцарцам обязательно нужно будет побеждать Скуадру Адзурру, чтобы та отправилась в плей-офф
Группа D: Украина - вторая, Босния наступает на пятки
Группа E: Чехия - вторая, но у Уэльса столько же очков, к тому же на игру меньше. В личных встречах преимущество на стороне валлийцев, но чехи выше благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных
Группа F: На втором месте после вчерашней победы над Израилем уверенно идет Шотландия (до Дании не дотянуться). За три тура до финиша Австрии и Израилю будет непросто опередить скоттов, которые оторвались на четыре очка
Группа G: Сейчас второй идет Норвегия. Но Холанд и компания еще могут замахнуться и на первое место, ведь Нидерланды впереди лишь на два очка. Но и Турции стоит остерегаться, она отстает на те же два балла
Группа Н: Страна-агрессор уступает Хорватии только по дополнительным показателям. У Словении и Словакии шансов на второе место крайне мало
Группа I: Албания пока вторая, опережая Польшу на один балл. Ситуация может измениться уже во вторник, когда эти команды сыграют между собой
Группа J: Северная Македония опережает Армению лишь благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных. Впрочем, в восьмом туре македонцам играть с Германией, тогда как Армения поедет в гости к Румынии. Именно Румыния и может выскочить на второе место уже во вторник
Итак, список команд, которые играли бы в плей-офф, если бы он проходил уже завтра:
|Португалия
Швеция
Швейцария
Украина
Чехия
|Шотландия
Норвегия
Россия
Албания
Северная Македония
Какие две команды делегирует Лига Нация, пока гадать не будем, ведь еще очень много неизвестных.
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