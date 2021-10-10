Отбор на ЧМ-2022. Сборные, которые проходят в плей-офф после семи туров - Украина пока в их числе

Отбор к Чемпионату мира в Европе традиционно можно разделить на два этапа - групповой и плей-офф. Победители 10 групп, разумеется, получают прямые путевку на Мундиаль. А вот что касается плей-офф, то в нынешнем цикле он будет немного необычным.

Как и раньше, в плей-офф попадут команды, занявшие вторые места. Но если раньше в плей-офф формировались пары и команды играли два матча - дома и на выезде, то теперь формат изменен. К десяти сборным добавятся еще две лучшие команды из рейтинга Лиги Наций, которые не получили путевку на ЧМ. После этого 12 команд будут разделены на три пути. В каждом отдельном пути будет сформировано две полуфинальные пары, победители которых сыграют в финале. При этом противостояние будут состоять из одного матча . Итак, в плей-офф 12 команд разыграют еще три путевки.

Почему эта тема важна для нас? Потому что сборная Украины пока занимает второе место в группе D и потеснить сборную Франции с первого места, будем откровенны, можно лишь при фантастическом стечении обстоятельств.

Итак, за три тура до финиша Украина - один из претендентов на попадание в плей-офф. Но чтобы удержаться на второй строчке сине-желтым нужно удачно сыграть в двух матчах против Боснии и Герцеговины (шесть очков гарантируют нам выход в плей-офф, четыре очка оставят варианты).

Какова же ситуация в других группах:

Группа А: Португалия идет второй, отставая от Сербии на одно очко. Но у Криштиану Роналду и компании на один сыгранный матч меньше. Других претендентов на второе место нет. Поэтому в плей-офф от этой пятерки попадет или Сербия, или Португалия

Группа В: Сейчас второй идет Швеция , отстает от Испании на один балл, но имеет игру в запасе. Не стоит сбрасывать со счетов и Грецию, которая на три балла отстает от Швеции. Уже во вторник, 12 октября, шведы в очной встрече могут завершить борьбу эллинов за второе место

Группа С: Вторая - Швейцария , отстает от Италии на три балла, но имеет игру в запасе. 12 ноября состоится ключевой матч в этой группе, швейцарцам обязательно нужно будет побеждать Скуадру Адзурру, чтобы та отправилась в плей-офф

Группа D: Украина - вторая, Босния наступает на пятки

Группа E: Чехия - вторая, но у Уэльса столько же очков, к тому же на игру меньше. В личных встречах преимущество на стороне валлийцев, но чехи выше благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных

Группа F: На втором месте после вчерашней победы над Израилем уверенно идет Шотландия (до Дании не дотянуться). За три тура до финиша Австрии и Израилю будет непросто опередить скоттов, которые оторвались на четыре очка

Группа G: Сейчас второй идет Норвегия . Но Холанд и компания еще могут замахнуться и на первое место, ведь Нидерланды впереди лишь на два очка. Но и Турции стоит остерегаться, она отстает на те же два балла

Группа Н: Страна-агрессор уступает Хорватии только по дополнительным показателям. У Словении и Словакии шансов на второе место крайне мало

Группа I: Албания пока вторая, опережая Польшу на один балл. Ситуация может измениться уже во вторник, когда эти команды сыграют между собой

Группа J: Северная Македония опережает Армению лишь благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных. Впрочем, в восьмом туре македонцам играть с Германией, тогда как Армения поедет в гости к Румынии. Именно Румыния и может выскочить на второе место уже во вторник

Итак, список команд, которые играли бы в плей-офф, если бы он проходил уже завтра:

Португалия

Швеция

Швейцария

Украина

Чехия Шотландия

Норвегия

Россия

Албания

Северная Македония

Какие две команды делегирует Лига Нация, пока гадать не будем, ведь еще очень много неизвестных.