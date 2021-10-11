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Зубков: Босния - хорошая команда, с игроками, которые играют в топ-клубах и чемпионатах
Вингер нашей сборной поделился мыслями перед матчем с боснийцами
Скриншот: УАФ
Вингер "Ференцвароша" и национальной сборной Украины Александр Зубков высказался перед поединком 7-го тура отбора на ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины.
– Провели уже теорию, готовимся на Боснию с хорошими эмоциями. Думаю, у каждого футболиста, приезжающего в сборную, есть амбиции играть в главной команде страны. Это не удивление, почему на тренировках такая атмосфера – все хотят играть.
– Какие чувства были после выхода на поле в матче с Финляндией.
– В такие игры тяжело входить. Моя основная задача была помочь в обороне в низком блоке и при возможности убегать в контратаки. Думаю, вся команда справилась хорошо. Сейчас основное – восстановиться всем футболистам, чтобы подойти в оптимальных кондициях. Нужно быть внимательным на теоретических занятиях – впитывать информацию, которую дает штаб, и проецировать рисунок игры.
– Думаешь, Босния сильнее Финляндии?
– Есть несколько товарищей в этой сборной, сегодня впервые увидел их в деле. Достаточно хорошая команда, есть футболисты высокого уровня, которые играют в топ-клубах и чемпионатах. Думаю, будет интересно, – рассказал Зубков.
Украина сыграет против Боснии 12-го октября. Встреча пройдет во Львове и начнется в 21:45.
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