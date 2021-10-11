Украина – Босния и Герцеговина. АУДИО онлайн трансляция матча отбора на чемпионат мира

Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок квалификации на Мундиаль между сборными Украины и Боснии и Герцеговины.

"Сине-желтые" все еще могут выйти на чемпионат мира! Конечно, еще рано говорить о соперниках в плей-офф – для начала туда нужно выйти. Впереди у подопечных Петракова спарка против Джеко и компании. Смогут ли наши футболисты обыграть оппонентов? Изменится ли наша тактика на эти поединки? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется во вторник, 12 октября – в 21:40 по киевскому времени.

Комментаторы: Сергей Швец и Влад Петрушевский

Режиссер трансляции: Влад Петрушевский