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"Как приятно наслаждаться такими моментами жизни". Месси – первый, кто забил 80 голов в Южной Америке

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Лео на связи

"Как приятно наслаждаться такими моментами жизни". Месси – первый, кто забил 80 голов в Южной Америке

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Форвард национальной сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал итог матча отбора на ЧМ-2022 с Уругваем (3:0).

"Как же приятно наслаждаться такими моментами жизни! Большая победа! Еще раз спасибо за то, что вы заставляете меня чувствовать. Увидимся в четверг (прим. ред. UA-Футбол – Аргентина сыграет с Перу)".

Месси забил 6-й гол в отборе ЧМ-2022 и догнал Неймара. Сейчас они делят 2-е место в гонке бомбардиров в Южной Америке. Лидирует в рейтинге с 8 голами форвард сборной Боливии и экс-игрок "Шахтера" Марсело Морено.

В активе Месси в текущем розыгрыше больше всех ударов по воротам (45) и созданных голевых моментов (27).

Он вышел на 5-е место в истории по голам в отборах на Мундиаль (27 мячей). Лео сравнялся с Левандовским. Рекордсмен – Карлос Руис (Гватемала, 39 голов). Также в ТОП-4 входят Али Даеи (Иран, 35 мячей), Криштиану Роналду (Португалия, 33) и Карим Багери (Иран, 28).

Месси – первый футболист в Южной Америке, кому покорилась отметка в 80 голов. Второй результат у Пеле – 77 голов за "Пентакампеонов".

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В статье: Лионель Месси Аргентина Уругвай Чемпионат мира 2022
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Источник:
BBC

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