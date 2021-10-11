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"Как приятно наслаждаться такими моментами жизни". Месси – первый, кто забил 80 голов в Южной Америке
Лео на связи
Getty Images / Global Images Ukraine
Форвард национальной сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал итог матча отбора на ЧМ-2022 с Уругваем (3:0).
"Как же приятно наслаждаться такими моментами жизни! Большая победа! Еще раз спасибо за то, что вы заставляете меня чувствовать. Увидимся в четверг (прим. ред. UA-Футбол – Аргентина сыграет с Перу)".
Месси забил 6-й гол в отборе ЧМ-2022 и догнал Неймара. Сейчас они делят 2-е место в гонке бомбардиров в Южной Америке. Лидирует в рейтинге с 8 голами форвард сборной Боливии и экс-игрок "Шахтера" Марсело Морено.
В активе Месси в текущем розыгрыше больше всех ударов по воротам (45) и созданных голевых моментов (27).
45 - Messi, de Argentina, es el jugador con más remates (45) y más chances creadas (27) en la Eliminatorias Sudamericanas. Además, sumó su sexto gol y se ubica a dos de Moreno Martins, actualmente el máximo artillero de esta edición. Arriba. pic.twitter.com/8Vp2jHtsf7— OptaJavier (@OptaJavier) October 11, 2021
Он вышел на 5-е место в истории по голам в отборах на Мундиаль (27 мячей). Лео сравнялся с Левандовским. Рекордсмен – Карлос Руис (Гватемала, 39 голов). Также в ТОП-4 входят Али Даеи (Иран, 35 мячей), Криштиану Роналду (Португалия, 33) и Карим Багери (Иран, 28).
ARG 1-0 URU (40') - Messi ya es el QUINTO máximo goleador en TODA la historia de las Eliminatorias para la Copa del Mundo:— MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) October 11, 2021
[39] Carlos Ruiz (GUA)
[35] Ali Daei (IRN)
[33] Cristiano Ronaldo (POR)
[28] Karim Bagheri (IRN)
[27] MESSI (ARG), Miura (JPN) y Lewandowski (POL)
Месси – первый футболист в Южной Америке, кому покорилась отметка в 80 голов. Второй результат у Пеле – 77 голов за "Пентакампеонов".
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