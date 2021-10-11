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Дания - Австрия. Прогноз матча квалификации к ЧМ на 12.10.2021

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Продолжат ли датчане свой победный путь?

Дания - Австрия. Прогноз матча квалификации к ЧМ на 12.10.2021

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Володимир Зуєв Автор UA-Футбол
Новина українською
Отбор к Чемпионату мира-2022, Европа
Группа F, восьмой тур
12 октября. "Паркен", Копенгаген
Дания – Австрия 21:45
Трансляция – oll.tv

Дания

Дания наряду с Украиной входит в число девяти европейских сборных, еще не познавших горечи поражения в текущей квалификации к Чемпионату мира. Но если наша сборная с завидной регулярностью расписывает ничьи, то датская команда единственная в этом списке, которая выиграла все без исключения матчи отбора.

Полуфиналист прошедшего Евро настолько доминантно проводит кампанию, что кажется сенсационными успехами на континентальном первенстве дело не ограничится. Каспер Юльманн готовит сборную к не менее яркому Мундиалю. Да и их успехам давно надо перестать удивляться, ведь датчане не раз доказали, что имеют топовую сборную.

Четыре из семи матчей отбора Дания выиграла разгромно, включая игру с Австрией (0:4) в первом круге. Лишь одна победа была минимальной (0:1 с Фарерскими островами), но и этого "алой гвардии" хватило – ведь в их воротах ещё ни разу не расписывались. Общая разница мячей устрашает – 26:0.

Австрия

Украинский болельщик лишний раз удостоверился в силе сборной Австрии на прошедшем Евро. Команда Франко Фоды переиграла Украину со скромным счётом 0:1, но каждый, видевший эту игру, в курсе, что мячом Кристофа Баумгартнера дело ограничиться было не должно. Австрия за счёт победы над нашими и Северной Македонией (3:1) вышла из группы со второго места, но сразу же вылетела от будущего чемпиона, затянув Италию в экстра-таймы (2:1).

За исключением разгрома от Дании (0:4) австрийцы неплохо провели мартовский отрезок отбора – разделили очки с Шотландией (2:2) на выезде, и обыграли Фареры (3:1). Но два сентябрьских поражения от прямых конкурентов серьёзно пошатнули шансы команды на второе место: Израиль дома просто уничтожил коллектив Фоды (5:2), а шотландцы вытащили 3 очка в равном матче за счёт пенальти Дайкса, оставив Австрию позади. Теперь же надо либо сотворить сенсацию в Копенгагене, либо потихоньку примиряться с устремляющийся вдаль путёвкой в Катар.

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Статистика и факты

  • Дания и Австрия являются лидерами группы по среднему владению мяча (60.7% против 59.6%)
  • Австрия и Дания наносят больше всего ударов в группе (16.4 против 15.6)
  • Австриец Арнаутович наносит больше всего ударов за матч в группе F (в среднем 5 выстрелов на 90 минут)
  • Дания всухую выиграла все 7 матчей отбора к ЧМ
  • Дания лишь однажды забила меньше двух голов в этом отборе

Личные встречи

Соперники встречались между собой 10 раз. У Дании 5 побед, у Австрии – 4. Ещё одна игра завершилась вничью. Общая разница мячей – 19:14. Матч первого круга завершился разгромом Австрии со счётом 0:4.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О
1 Дания 7 7 0 0 26-0 +26 21
2 Шотландия 7 4 2 1 12-7 +5 14
3 Израиль 7 3 1 3 16-14 +2 10
4 Австрия 7 3 1 3 11-13 -2 10
5 Фарерские острова 7 1 1 5 4-16 -12 4
6 Молдова 7 0 1 6 3-22 -19 1

Ориентировочные составы

Дания: Шмейхель – Меле, Кристенсен, Кьер, Васс – Дилейни, Нергор, Хейбьерг – Дамсгор, Дольберг, Сков Ольсен

Австрия: Бахманн – Алаба, Хинтереггер, Ильзанкер, Триммель – Забитцер, Гриллич, Лаймер – Кайнц, Кара, Онисиво

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Прогноз на матч Дания – Австрия от UA-Футбол

В этой группе Данию останавливать некому. Австрии очень нужно чудо, но его в Копенгагене ждать не стоит. Скорее стоит ждать классического сценария от команды Каспера Юльманна – парочку быстрых голов в первом тайме, и хладнокровное удержание преимущества после перерыва. Прогноз: Дания будет вести в счёте после первого тайма, и выиграет с разницей в пару голов. 2:0.

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В статье: Австрия Дания
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