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Дания - Австрия. Прогноз матча квалификации к ЧМ на 12.10.2021
Продолжат ли датчане свой победный путь?
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Дания
Дания наряду с Украиной входит в число девяти европейских сборных, еще не познавших горечи поражения в текущей квалификации к Чемпионату мира. Но если наша сборная с завидной регулярностью расписывает ничьи, то датская команда единственная в этом списке, которая выиграла все без исключения матчи отбора.
Полуфиналист прошедшего Евро настолько доминантно проводит кампанию, что кажется сенсационными успехами на континентальном первенстве дело не ограничится. Каспер Юльманн готовит сборную к не менее яркому Мундиалю. Да и их успехам давно надо перестать удивляться, ведь датчане не раз доказали, что имеют топовую сборную.
Четыре из семи матчей отбора Дания выиграла разгромно, включая игру с Австрией (0:4) в первом круге. Лишь одна победа была минимальной (0:1 с Фарерскими островами), но и этого "алой гвардии" хватило – ведь в их воротах ещё ни разу не расписывались. Общая разница мячей устрашает – 26:0.
Австрия
Украинский болельщик лишний раз удостоверился в силе сборной Австрии на прошедшем Евро. Команда Франко Фоды переиграла Украину со скромным счётом 0:1, но каждый, видевший эту игру, в курсе, что мячом Кристофа Баумгартнера дело ограничиться было не должно. Австрия за счёт победы над нашими и Северной Македонией (3:1) вышла из группы со второго места, но сразу же вылетела от будущего чемпиона, затянув Италию в экстра-таймы (2:1).
За исключением разгрома от Дании (0:4) австрийцы неплохо провели мартовский отрезок отбора – разделили очки с Шотландией (2:2) на выезде, и обыграли Фареры (3:1). Но два сентябрьских поражения от прямых конкурентов серьёзно пошатнули шансы команды на второе место: Израиль дома просто уничтожил коллектив Фоды (5:2), а шотландцы вытащили 3 очка в равном матче за счёт пенальти Дайкса, оставив Австрию позади. Теперь же надо либо сотворить сенсацию в Копенгагене, либо потихоньку примиряться с устремляющийся вдаль путёвкой в Катар.
Статистика и факты
- Дания и Австрия являются лидерами группы по среднему владению мяча (60.7% против 59.6%)
- Австрия и Дания наносят больше всего ударов в группе (16.4 против 15.6)
- Австриец Арнаутович наносит больше всего ударов за матч в группе F (в среднем 5 выстрелов на 90 минут)
- Дания всухую выиграла все 7 матчей отбора к ЧМ
- Дания лишь однажды забила меньше двух голов в этом отборе
Личные встречи
Соперники встречались между собой 10 раз. У Дании 5 побед, у Австрии – 4. Ещё одна игра завершилась вничью. Общая разница мячей – 19:14. Матч первого круга завершился разгромом Австрии со счётом 0:4.
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Дания
|7
|7
|0
|0
|26-0
|+26
|21
|2
|Шотландия
|7
|4
|2
|1
|12-7
|+5
|14
|3
|Израиль
|7
|3
|1
|3
|16-14
|+2
|10
|4
|Австрия
|7
|3
|1
|3
|11-13
|-2
|10
|5
|Фарерские острова
|7
|1
|1
|5
|4-16
|-12
|4
|6
|Молдова
|7
|0
|1
|6
|3-22
|-19
|1
Ориентировочные составы
Дания: Шмейхель – Меле, Кристенсен, Кьер, Васс – Дилейни, Нергор, Хейбьерг – Дамсгор, Дольберг, Сков Ольсен
Австрия: Бахманн – Алаба, Хинтереггер, Ильзанкер, Триммель – Забитцер, Гриллич, Лаймер – Кайнц, Кара, Онисиво
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Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч Дания – Австрия от UA-Футбол
В этой группе Данию останавливать некому. Австрии очень нужно чудо, но его в Копенгагене ждать не стоит. Скорее стоит ждать классического сценария от команды Каспера Юльманна – парочку быстрых голов в первом тайме, и хладнокровное удержание преимущества после перерыва. Прогноз: Дания будет вести в счёте после первого тайма, и выиграет с разницей в пару голов. 2:0.
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