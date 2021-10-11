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Отбор ЧМ-2022. Кипр не смог обыграть Мальту и остался на последнем месте в своей группе

Чемпионат мира FIFA
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Мальта забила второй гол на 90+8 минуте

Отбор ЧМ-2022. Кипр не смог обыграть Мальту и остался на последнем месте в своей группе

Фото: twitter.com/MaltaFA1900/Автор - невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Мальта взяла четыре очка из шести возможных в матчах с Кипром и это позволяет ей находится на пятом, предпоследнем месте в группе с Хорватией, Россией, Словенией и Словакией.

Первого сентября Мальта обыграла Кипр со счетом 3:0. Сегодняшняя игра получилась драматичнее (но это не значит, что качественнее – уровень футбола был крайне низким).

Кипр дважды выходил вперед, второй раз – на 80-й минуте, и казалось, что сможет довести матч до победы. Но Мальта дважды отыгрывалась послен стандартов. Сначала киприоты провалились после углового соперника, а на 90+8 минуте – после штрафного.

Мальта и Кипр имеют равное количество очков, но у Мальты лучше разница мячей.

Отбор к ЧМ-2022, зона УЕФА. Группа H, восьмой тур. Ларнака, “АЕК-Арена”

Кипр – Мальта 2:2

Голы: Папулис 6, Пьерос Сотириу 80 – Мускат 53, Дегабриэле 90+8

Кипр: Михаил – Андреу (Питтас 79), Костас Сотириу, Антониадис – Деметриу (Псалтис 86), Кирьяку (Гоич 79), Кастанос, Иоанну – Лоизу (Какулис 61), Пьерос Сотириу, Папулис (Панагиоту 86)

Мальта: Бонелло (Галеа 83) – Мускат, Пепе, Борг (Шоу 57) – Кемензули, Теума, Каруана (Пизани 46), Аттард – Мбонг (Димек 71), Греч (Дегабриэле 71) – Монтебелло

Предупреждения: Деметриу 58, Пьерос Сотириу 90+1, Иоанну 90+7 – Теума 81

# Команда И В Н П М РМ О
1 Хорватия 7 5 1 1 11-1 +10 16
2 Россия 7 5 1 1 11-4 +7 16
3 Словения 7 3 1 3 8-7 +1 10
4 Словакия 7 2 3 2 7-6 +1 9
5 Мальта 8 1 2 5 8-17 -9 5
6 Кипр 8 1 2 5 3-13 -10 5
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В статье: Кипр Мальта ЧМ-2022 Сборная Кипра отбор к ЧМ-2022
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