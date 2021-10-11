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Отбор ЧМ-2022. Кипр не смог обыграть Мальту и остался на последнем месте в своей группе
Мальта забила второй гол на 90+8 минуте
Фото: twitter.com/MaltaFA1900/Автор - невідомий
Мальта взяла четыре очка из шести возможных в матчах с Кипром и это позволяет ей находится на пятом, предпоследнем месте в группе с Хорватией, Россией, Словенией и Словакией.
Первого сентября Мальта обыграла Кипр со счетом 3:0. Сегодняшняя игра получилась драматичнее (но это не значит, что качественнее – уровень футбола был крайне низким).
Кипр дважды выходил вперед, второй раз – на 80-й минуте, и казалось, что сможет довести матч до победы. Но Мальта дважды отыгрывалась послен стандартов. Сначала киприоты провалились после углового соперника, а на 90+8 минуте – после штрафного.
Мальта и Кипр имеют равное количество очков, но у Мальты лучше разница мячей.
Отбор к ЧМ-2022, зона УЕФА. Группа H, восьмой тур. Ларнака, “АЕК-Арена”
Кипр – Мальта 2:2
Голы: Папулис 6, Пьерос Сотириу 80 – Мускат 53, Дегабриэле 90+8
Кипр: Михаил – Андреу (Питтас 79), Костас Сотириу, Антониадис – Деметриу (Псалтис 86), Кирьяку (Гоич 79), Кастанос, Иоанну – Лоизу (Какулис 61), Пьерос Сотириу, Папулис (Панагиоту 86)
Мальта: Бонелло (Галеа 83) – Мускат, Пепе, Борг (Шоу 57) – Кемензули, Теума, Каруана (Пизани 46), Аттард – Мбонг (Димек 71), Греч (Дегабриэле 71) – Монтебелло
Предупреждения: Деметриу 58, Пьерос Сотириу 90+1, Иоанну 90+7 – Теума 81
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Хорватия
|7
|5
|1
|1
|11-1
|+10
|16
|2
|Россия
|7
|5
|1
|1
|11-4
|+7
|16
|3
|Словения
|7
|3
|1
|3
|8-7
|+1
|10
|4
|Словакия
|7
|2
|3
|2
|7-6
|+1
|9
|5
|Мальта
|8
|1
|2
|5
|8-17
|-9
|5
|6
|Кипр
|8
|1
|2
|5
|3-13
|-10
|5
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