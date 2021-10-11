Отбор ЧМ-2022. Кипр не смог обыграть Мальту и остался на последнем месте в своей группе

Мальта взяла четыре очка из шести возможных в матчах с Кипром и это позволяет ей находится на пятом, предпоследнем месте в группе с Хорватией, Россией, Словенией и Словакией.

Первого сентября Мальта обыграла Кипр со счетом 3:0. Сегодняшняя игра получилась драматичнее (но это не значит, что качественнее – уровень футбола был крайне низким).

Кипр дважды выходил вперед, второй раз – на 80-й минуте, и казалось, что сможет довести матч до победы. Но Мальта дважды отыгрывалась послен стандартов. Сначала киприоты провалились после углового соперника, а на 90+8 минуте – после штрафного.

Мальта и Кипр имеют равное количество очков, но у Мальты лучше разница мячей.

Отбор к ЧМ-2022, зона УЕФА. Группа H, восьмой тур. Ларнака, “АЕК-Арена”

Кипр – Мальта 2:2

Голы: Папулис 6, Пьерос Сотириу 80 – Мускат 53, Дегабриэле 90+8

Кипр: Михаил – Андреу (Питтас 79), Костас Сотириу, Антониадис – Деметриу (Псалтис 86), Кирьяку (Гоич 79), Кастанос, Иоанну – Лоизу (Какулис 61), Пьерос Сотириу, Папулис (Панагиоту 86)

Мальта: Бонелло (Галеа 83) – Мускат, Пепе, Борг (Шоу 57) – Кемензули, Теума, Каруана (Пизани 46), Аттард – Мбонг (Димек 71), Греч (Дегабриэле 71) – Монтебелло

Предупреждения: Деметриу 58, Пьерос Сотириу 90+1, Иоанну 90+7 – Теума 81