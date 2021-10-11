Отбор ЧМ-2022. Минимальная победа России в Мариборе

Как и в матче со Словакией, Россия уступила сопернику во владении и количеству ударов, но смогла победить. В прошлой игре помог автогол, сегодня – стандарты.

Сначала Дивеев замкнул подачу с углового Фомина, затем после штрафного, и небольшой суматохи, центрбек Джикия забил ударом через себя.

Словения отыграла один гол в первом тайме – точным ударом завершил прекрасную комбинацию Иличич. После перерыва хозяева атаковали больше, Куртич отыграл еще один гол (офсайд), но сравнять счет словенцам так и не удалось. Россия провела не самый зрелищный матч, но Карпин продолжает брать очки.

Отбор к ЧМ-2022, зона УЕФА. Группа H, восьмой тур. Марибор, “Людски врт”

Словения – Россия 1:2

Голы: Иличич 40 – Дивеев 28, Джикия 32

Словения: Облак – Карничник (Рогель 87), Бийол, Мевля, Балковец – Гнезда-Черин (Захович 87), Куртич – Иличич, Ловрич, Вербич (Шешко 53) – Шпорар (Чрнигой 72)

Россия: Сафонов – Кудряшов, Джикия, Дивеев (Осипенко 37), Сутормин – Кузяев, Баринов, Фомин (Ерохин 86) – Бакаев (Чистяков 86), Смолов (Захарян 79), Миранчук (Заболотный 78)

Предупреждения: Шпорар 1, Гнезда-Черин 27, Вербич 51, Бийол 77, Рогель 90+3, Ловрич 90+6 – Сутормин 42