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Отбор ЧМ-2022. Минимальная победа России в Мариборе

Чемпионат мира FIFA
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Словения ответила только одним мячом Иличича

Отбор ЧМ-2022. Минимальная победа России в Мариборе

Фото: twitter.com/nzs_si/status/1447653326326272000/Автор - невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Как и в матче со Словакией, Россия уступила сопернику во владении и количеству ударов, но смогла победить. В прошлой игре помог автогол, сегодня – стандарты.

Сначала Дивеев замкнул подачу с углового Фомина, затем после штрафного, и небольшой суматохи, центрбек Джикия забил ударом через себя.

Словения отыграла один гол в первом тайме – точным ударом завершил прекрасную комбинацию Иличич. После перерыва хозяева атаковали больше, Куртич отыграл еще один гол (офсайд), но сравнять счет словенцам так и не удалось. Россия провела не самый зрелищный матч, но Карпин продолжает брать очки.

Отбор к ЧМ-2022, зона УЕФА. Группа H, восьмой тур. Марибор, “Людски врт”

Словения – Россия 1:2

Голы: Иличич 40 – Дивеев 28, Джикия 32

Словения: Облак – Карничник (Рогель 87), Бийол, Мевля, Балковец – Гнезда-Черин (Захович 87), Куртич – Иличич, Ловрич, Вербич (Шешко 53) – Шпорар (Чрнигой 72)

Россия: Сафонов – Кудряшов, Джикия, Дивеев (Осипенко 37), Сутормин – Кузяев, Баринов, Фомин (Ерохин 86) – Бакаев (Чистяков 86), Смолов (Захарян 79), Миранчук (Заболотный 78)

Предупреждения: Шпорар 1, Гнезда-Черин 27, Вербич 51, Бийол 77, Рогель 90+3, Ловрич 90+6 – Сутормин 42

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В статье: Словения Россия отбор к ЧМ-2022
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Комментарии (3)
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аалекс ( Крым)
12.10.2021 в 00:10
Россия полностью переиграла словенцев по всем показателям. Авторам не помешало бы смотреть матчи, прежде чем писать отчёты.
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-2
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таврия19752009 (симферополь)
11.10.2021 в 23:53
Вот сегодня была отличная игра .В отличии от прошлой игры .Молодцы
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+3
-2
Вежливые люди) (Буда)
11.10.2021 в 23:43
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+4
-5


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