Отбор ЧМ-2022. Шесть голов от Нидерландов, победа Турции на 90+9 минуте

Не нужно забывать, что Нидерланды играли против Гибралтара, однако стадион в Роттердаме был полным, “оранье” показывали очень классный футбол, ван Гал очень радовался голам – матч был хорошим.

В центре внимания как всегда был Депай, который хоть и не забил пенальти, но принимал участие практически в каждой атаке Нидерландов. Но нужно отметить и действия Классена в центре поля, отменный матч провел Ланг, хорошо вышли со скамейки Данджума и Мален. 6:0 – что можно еще добавить.

Дебютную победу во главе сборной Турции удалось добыть немецкому тренеру Штефану Кунцу. Турция была на грани провала. На 70-й минуте Демирал опередил Гутковскиса и срезал мяч в свои ворота. Латвия, неожиданно для самой себя, оказалась впереди.

Но через пять минут 29-летний дебютант сборной Турции Дурсун отыграл один мяч. Концовка была драматической. На 90+7 минуте защитник “Александрии” Каспарс Дубра придержал рукой в своей штрафной Бурак Йылмаза, рефери указал на точку, и Йылмаз реализовал пенальти. 2:1! Турция провела ужасный матч, но смогла победить. Борьба за второе место продолжается.

Три очка взяла и Норвегия. В отсутствие Холанда, обязанность забивать голы взял на себя Мохамед Эльюнусси. Хавбек “Саутгемптона” сделал дубль, Норвегия вторая, но в последнем туре отбора ее ждет выезд в Нидерланды.

Отбор к ЧМ-2022, зона УЕФА. Группа G, восьмой тур

Роттердам, “Фейеноорд”

Нидерланды – Гибралтар 6:0

Голы: ван Дейк 9, Депай 21, Депай 45+3, Думфрис 48, Данджаума 75, Мален 86

На 19-й минуте Депай не реализовал пенальти (вратарь)

Нидерланды: Бейло – Думфрис, де Врей, ван Дейк, Блинд – Вейналдум, де Йонг (Вегорст 60), Классен – Бергейс (Данджума 60), Депай, Ланг (Мален 78)

Гибралтар: Банда – Джозеф Чиполина (Бритто 46), Маскаренья, Рой Алан Чиполина, Уайзмэн, Босио (Ронан 46) – Валарино, Торилла (Муэльи 88), Эннесли, Уокер (Хассан 80) – Стайч (Касьяро 62)

Предупреждения: Торилла 18

Осло, “Уллеволл”

Норвегия – Черногория 2:0

Голы: Эльюнусси 29, Эльюнусси 90+7

Норвегия: Нюланд – Педерсен, Страннберг, Ханче-Ольсен (Габриэлсен 89), Мелинг – Берг – Дэли (Йонсен 64), Эдегор (Грегерсен 81), Эльюнусси, Хауге (Аурснес 46) – Торстведт (Бериша 64)

Черногория: Шаркич – Радунович (Бекирай 82), Томашевич, Вуячич, Вешович – Шчекич (Йовович 77) – Хакшабанович (Дурджевич 67), Янкович, Марушич, Косович (Осаджич 46) – Йоветич

Предупреждения: Нюланд 72, Грегресен 90+1 – Вуячич 49, Марушич 63, Радунович 63, Йовович 90

Удаление: Вешович 90+4

Рига, “Даугава”

Латвия – Турция 1:2

Голы: Демирал 70 (авт.) – Дурсун 75, Бурак Йылмаз 90+9 (пен.)

Латвия: Озолс – Савальниекс, Черномордыйс, Дубра, Юрковскис – Зюзинс (Тарасовс 59), Эмсис – Яунземс (Онтузанс 73), Улдрикис (Кигурс 59), Цыганикс – Гутковскис (Кроллис 81)

Турция: Чакыр – Эркин (Ридван Йылмаз 65), Сеюнджю, Демирал, Челик – Оздемир – Актюркоглу (Дервисоглу 74), Чалханоглу, Кекчю (Дурсун 65), Ундер – Бурак Йылмаз

Предупреждения: Яунземс 3, Цыганикс 50, Тарасовс 87, Озолс 90+2 – Йылмаз 57