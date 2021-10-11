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Отбор ЧМ-2022. Шесть голов от Нидерландов, победа Турции на 90+9 минуте
Норвегия остается второй
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Не нужно забывать, что Нидерланды играли против Гибралтара, однако стадион в Роттердаме был полным, “оранье” показывали очень классный футбол, ван Гал очень радовался голам – матч был хорошим.
В центре внимания как всегда был Депай, который хоть и не забил пенальти, но принимал участие практически в каждой атаке Нидерландов. Но нужно отметить и действия Классена в центре поля, отменный матч провел Ланг, хорошо вышли со скамейки Данджума и Мален. 6:0 – что можно еще добавить.
Дебютную победу во главе сборной Турции удалось добыть немецкому тренеру Штефану Кунцу. Турция была на грани провала. На 70-й минуте Демирал опередил Гутковскиса и срезал мяч в свои ворота. Латвия, неожиданно для самой себя, оказалась впереди.
Но через пять минут 29-летний дебютант сборной Турции Дурсун отыграл один мяч. Концовка была драматической. На 90+7 минуте защитник “Александрии” Каспарс Дубра придержал рукой в своей штрафной Бурак Йылмаза, рефери указал на точку, и Йылмаз реализовал пенальти. 2:1! Турция провела ужасный матч, но смогла победить. Борьба за второе место продолжается.
Три очка взяла и Норвегия. В отсутствие Холанда, обязанность забивать голы взял на себя Мохамед Эльюнусси. Хавбек “Саутгемптона” сделал дубль, Норвегия вторая, но в последнем туре отбора ее ждет выезд в Нидерланды.
Отбор к ЧМ-2022, зона УЕФА. Группа G, восьмой тур
Роттердам, “Фейеноорд”
Нидерланды – Гибралтар 6:0
Голы: ван Дейк 9, Депай 21, Депай 45+3, Думфрис 48, Данджаума 75, Мален 86
На 19-й минуте Депай не реализовал пенальти (вратарь)
Нидерланды: Бейло – Думфрис, де Врей, ван Дейк, Блинд – Вейналдум, де Йонг (Вегорст 60), Классен – Бергейс (Данджума 60), Депай, Ланг (Мален 78)
Гибралтар: Банда – Джозеф Чиполина (Бритто 46), Маскаренья, Рой Алан Чиполина, Уайзмэн, Босио (Ронан 46) – Валарино, Торилла (Муэльи 88), Эннесли, Уокер (Хассан 80) – Стайч (Касьяро 62)
Предупреждения: Торилла 18
Осло, “Уллеволл”
Норвегия – Черногория 2:0
Голы: Эльюнусси 29, Эльюнусси 90+7
Норвегия: Нюланд – Педерсен, Страннберг, Ханче-Ольсен (Габриэлсен 89), Мелинг – Берг – Дэли (Йонсен 64), Эдегор (Грегерсен 81), Эльюнусси, Хауге (Аурснес 46) – Торстведт (Бериша 64)
Черногория: Шаркич – Радунович (Бекирай 82), Томашевич, Вуячич, Вешович – Шчекич (Йовович 77) – Хакшабанович (Дурджевич 67), Янкович, Марушич, Косович (Осаджич 46) – Йоветич
Предупреждения: Нюланд 72, Грегресен 90+1 – Вуячич 49, Марушич 63, Радунович 63, Йовович 90
Удаление: Вешович 90+4
Рига, “Даугава”
Латвия – Турция 1:2
Голы: Демирал 70 (авт.) – Дурсун 75, Бурак Йылмаз 90+9 (пен.)
Латвия: Озолс – Савальниекс, Черномордыйс, Дубра, Юрковскис – Зюзинс (Тарасовс 59), Эмсис – Яунземс (Онтузанс 73), Улдрикис (Кигурс 59), Цыганикс – Гутковскис (Кроллис 81)
Турция: Чакыр – Эркин (Ридван Йылмаз 65), Сеюнджю, Демирал, Челик – Оздемир – Актюркоглу (Дервисоглу 74), Чалханоглу, Кекчю (Дурсун 65), Ундер – Бурак Йылмаз
Предупреждения: Яунземс 3, Цыганикс 50, Тарасовс 87, Озолс 90+2 – Йылмаз 57
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Нидерланды
|8
|6
|1
|1
|29-6
|+23
|19
|2
|Норвегия
|8
|5
|2
|1
|15-6
|+9
|17
|3
|Турция
|8
|4
|3
|1
|19-15
|+4
|15
|4
|Черногория
|8
|3
|2
|3
|11-11
|0
|11
|5
|Латвия
|8
|1
|2
|5
|8-13
|-5
|5
|6
|Гибралтар
|8
|0
|0
|8
|3-34
|-31
|0
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