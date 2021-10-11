Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Северная Македония – Германия 0:4. Вернер и Хавертц забронировали бундестим путёвку на мундиаль
Челсийский дуэт принёс результат
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Европейский отбор к ЧМ-2022
Группа J, восьмой тур
11 октября. Тоше Проески, Скопье
Северная Македония – Германия 0:4
Голы: Хавертц 50, Вернер 70, 73, Мусиала 83
Северная Македония: Димитриевски – С. Ристовски (Ристевски, 77), Велкоски, Муслиу, Алиоски – Костадинов (Асковски, 77), Адеми (Спировски, 29) – Николов (Ракип, 58), Элмаз, Чурлинов – Яхович (Миовски, 58)
Германия: Нойер – Клостерман, Зюле, Керер, Раум – Киммих, Горецка (Виртц, 61) – Гнабри (Хофманн, 74), Мюллер (Нойхаус, 80), Хавертц (Адейеми, 61) – Вернер (Мусиала, 74)
Предупреждение: С. Ристовски 71 – Хавертц 54
Сборная Германии квалифицировалась на Чемпионат мира-2022. Путёвку в Катар обеспечил разгромный реванш в Северной Македонии и победа Румынии над Арменией (1:0) в параллельной встрече. В марте македонцы сенсационно победили "бундестим", покинув Дуйсбург (1:2) с тремя очками, но сегодня команда Ханси Флика не оставила шансов оппоненту.
Наибольшие хлопоты сборной Германии доставил не соперник, а игровые условия – жуткое качество газона на арене "Тоше Проески", больше напоминающее картофельное поле, и ливень, ливший в Скопье весь вечер.
Северной Македонии удалось уйти на перерыв без пропущенных голов. Самые острые моменты были у Вернера. Но Тимо сначала пробил в кипера в опасной ситуации, а потом проверил каркас ворот. В остальном "бундестим" тотально доминировал, владея мячом больше 70 процентов времени и безуспешно пытался комбинировать в короткий пас.
Облегчение пришло на 50-й минуте. Центрбек Велковски ошибся под прессингом, и выдал передачу на Гнабри. Серж одной передачей вывел Мюллера на ворота, а тот не пожадничал и выкатил на Хавертца – 0:1.
А дальше голы уже посыпались. Мюллер отдал блестящий пас на Вернера, и Тимо забил очередной мяч при Флике. А вскоре и оформил дубль, разразившись обводящим ударом в пределах штрафной. Напоследок развлеклись янгстеры – 18-летний Джамал Мусиала забил с передачи на год старшего Адейеми. 0:4.
Пятая победа Германии в пяти матчах под руководством Ханси Флика обеспечили досрочную квалификацию на Чемпионат мира. С новым тренером "бундестим" заметно преобразился, но в фавориты мундиаля их записывать всё равно ещё рано.
Популярное сейчас
- Цыганык: Ребров не будет продлевать контракт с Аль-Айном
- Игорь Суркис: Мы с братом убеждали Ахметова принять Шахтер
- Денисов: Петракову вспомнили бы все, если бы он проиграл Финляндии
- Кейн о судействе Монзуль: Мы вошли в историю
- Милевский примет участие в новом сезоне телешоу Холостяк
- Мать Криштиану Роналду категорически против свадьбы сына с Джорджиной Родригес. ФОТО
Новости по теме
- 00:57 Прогнозы на футбол Северная Македония – Германия. Прогноз матча отбора к ЧМ-2022 на 11.10.2021
- 20:56 Зарубежные Отбор на ЧМ-2022. Сборные, которые проходят в плей-офф после семи туров - Украина пока в их числе
- 00:49 Прогнозы на футбол Германия – Румыния. Прогноз матча квалификации к ЧМ-2022 на 08.10.21