Европейский отбор к ЧМ-2022

Группа J, восьмой тур

11 октября. Тоше Проески, Скопье

Северная Македония – Германия 0:4

Голы: Хавертц 50, Вернер 70, 73, Мусиала 83

Северная Македония: Димитриевски – С. Ристовски (Ристевски, 77), Велкоски, Муслиу, Алиоски – Костадинов (Асковски, 77), Адеми (Спировски, 29) – Николов (Ракип, 58), Элмаз, Чурлинов – Яхович (Миовски, 58)

Германия: Нойер – Клостерман, Зюле, Керер, Раум – Киммих, Горецка (Виртц, 61) – Гнабри (Хофманн, 74), Мюллер (Нойхаус, 80), Хавертц (Адейеми, 61) – Вернер (Мусиала, 74)

Предупреждение: С. Ристовски 71 – Хавертц 54

Сборная Германии квалифицировалась на Чемпионат мира-2022. Путёвку в Катар обеспечил разгромный реванш в Северной Македонии и победа Румынии над Арменией (1:0) в параллельной встрече. В марте македонцы сенсационно победили "бундестим", покинув Дуйсбург (1:2) с тремя очками, но сегодня команда Ханси Флика не оставила шансов оппоненту.

Наибольшие хлопоты сборной Германии доставил не соперник, а игровые условия – жуткое качество газона на арене "Тоше Проески", больше напоминающее картофельное поле, и ливень, ливший в Скопье весь вечер.

Северной Македонии удалось уйти на перерыв без пропущенных голов. Самые острые моменты были у Вернера. Но Тимо сначала пробил в кипера в опасной ситуации, а потом проверил каркас ворот. В остальном "бундестим" тотально доминировал, владея мячом больше 70 процентов времени и безуспешно пытался комбинировать в короткий пас.

Облегчение пришло на 50-й минуте. Центрбек Велковски ошибся под прессингом, и выдал передачу на Гнабри. Серж одной передачей вывел Мюллера на ворота, а тот не пожадничал и выкатил на Хавертца – 0:1.

А дальше голы уже посыпались. Мюллер отдал блестящий пас на Вернера, и Тимо забил очередной мяч при Флике. А вскоре и оформил дубль, разразившись обводящим ударом в пределах штрафной. Напоследок развлеклись янгстеры – 18-летний Джамал Мусиала забил с передачи на год старшего Адейеми. 0:4.

Пятая победа Германии в пяти матчах под руководством Ханси Флика обеспечили досрочную квалификацию на Чемпионат мира. С новым тренером "бундестим" заметно преобразился, но в фавориты мундиаля их записывать всё равно ещё рано.