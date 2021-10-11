Хорватия - Словакия 2:2. Подопечные Далича пропустили россиян на первое место

Отбор на Чемпионат мира-2022

Группа H, восьмой тур

"Градский врт" (Осиек)

Главный арбитр: Овидиу Хацеган (Румыния)

Казалось бы, после уверенной победы над Кипром (3:0) хорваты должны дома перед родными болельщиками разносить словаков, которые были в шаге от потери всех шансов на Мундиаль в Катаре. Правда, хозяева сами себе создали проблемы, из-за чего и были забиты два мяча. Златко Далич немного не угадал с составом, а наибольшая его ошибка - в настрое игроков на матч. Словаки гораздо больше хотели забрать очки с Осиека.

К 25-й минуте команды успели обменяться голами. И оба взятия ворот состоялись после подач со стандартов. Шранц и Крамарич поочередно освободились от опеки и переправили мяч в ворота. Кстати, для хорватского нападающего этот гол стал первым в отборе. Он ровно год не забивал за сборную - в последний раз 11 октября 2020-го против Швеции.

Хорваты с самого старта поединка атаковали, однако второй опасный момент был создан аж на 31-й минуте. Правда, прекрасно сыграл на ленте голкипер, парируя выстрел Пашалича. Хозяева слишком часто увлекались атакой: особенно правым флангом. Станишич часто оставлял свою зону, а оттуда как раз пришел второй гол гостей. Алмаши отдал длинную передачу на Гараслина, а тот переиграл в ближний угол Ливаковича. Однако и в этом моменте подопечные Далича могли быстро восстановить паритет. К счастью для словаков им помогла стойка после удара Крамарича.

Второй тайм проходил под аккомпанемент тотального превосходства Хорватии. На поле вышел Влашич, который накручивал оборону гостей. Удивительно, почему его не выпустил Далич с первых минут.

Счет 2:2 на табло установил капитан Лука Модрич, выполнив стандарт. А вот подвела словаков стенка: очень удобно Гараслин лег на газоне, но это не помогло гостям. Лука пробил в стенку, которая рассыпалась. Родаку осталось только развести руками.

До финального свистка подопечные Далича забили еще раз, громко отпраздновали вместе с трибунами, но все испортил VAR. После суеты в штрафной, которой предшествовала подача туда, Влашич первым добил мяч в сетку ворот. Просмотр видеоповтора показал, что все-таки один из хорватов залез в положение вне игры.

Бесконечно важные утраченные два очка для "шашечных". Они пропускают на первое место Россию. Теперь все решится в очной встрече в ноябре. А словаки матчи против Словении и Мальты проведут в товарищеском режиме - все шансы попасть на ЧМ-2022 уже потеряны.

Хорватия - Словакия 2:2 (1:2)

Голы: Крамарич 25, Модрич 71 - Шранц 20, Гараслин 45

Хорватия: Ливакович - Станишич (Ливая 67), Вида, Гвардиола, Баришич - Брозович - Иванушец (Влашич 46), Модрич, Пашалич (Брекало 60), Перишич - Крамарич (Сучич 85)

Словакия: Родак - Пекарик, Шатка, Шкриняр, Ганцко - Грошовський - Шранц, Куцка (Ирка 85), Гамшик (Беро 41), Гараслин (Косцелник 72) - Алмаши

Предупреждения: Баришич 90 - Куцка 69, Родак 70, Шранц 80, Ганцко 89

Группа Н