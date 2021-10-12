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Депай забил 14 голов за сборную Нидерландов за год. Побит рекорд Клюйверта
И обогнал Кройфа в списке бомбардиров
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Мемфис Депай в матче за сборную Нидерландов против Гибралтара (6:0) оформил дубль, тем самым побив рекорд Патрика Клюйверта по голам за национальную команду за календарный год. У нападающего "Барселоны" 14 забитых мячей в этом году.
13 - @Memphis has scored 13 goals for The Netherlands in 2021, more than any other player in a single calendar year for @OnsOranje. Record. pic.twitter.com/RliQcmiuLw— OptaJohan (@OptaJohan) October 11, 2021
Патрик Клюйверт в 2000 году забил 12 мячей за национальную команду.
Также с помощью этих двух голов Мемфис догнал в списке бомбардиров Руда ван Нистелроя – у них обоих по 35 мячей. Также Депай обогнал Кройфа (33 мяча).
Абсолютный рекордсмен сборной по голам – Робин ван Перси. У него 50 забитых мячей в 102 играх за национальную команду.
Напомним, что летом Депай перешел на правах свободного агента из "Лиона" в "Барселону". В этом сезоне у него 3 гола и 1 результативная передача в 7 матчах за клуб.
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