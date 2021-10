Депай забил 14 голов за сборную Нидерландов за год. Побит рекорд Клюйверта

Мемфис Депай в матче за сборную Нидерландов против Гибралтара (6:0) оформил дубль, тем самым побив рекорд Патрика Клюйверта по голам за национальную команду за календарный год. У нападающего "Барселоны" 14 забитых мячей в этом году.

13 - @Memphis has scored 13 goals for The Netherlands in 2021, more than any other player in a single calendar year for @OnsOranje. Record. pic.twitter.com/RliQcmiuLw