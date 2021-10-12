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Отбор к ЧМ. Румыния обыграла Армению и вырвалась вперед, братья Гудьонсены отличились за Исландию

Чемпионат мира FIFA
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В группе J продолжается ожесточенная борьба за вторую строчку

Отбор к ЧМ. Румыния обыграла Армению и вырвалась вперед, братья Гудьонсены отличились за Исландию

Фото: Faisal HQ

Володимир Зуєв Автор UA-Футбол
Новина українською

Европейский отбор к ЧМ-2022

Группа J, восьмой тур

Бухарест, Национальный стадион

Румыния – Армения 1:0

Гол: Митрицэ 26

Йонуц Митрицэ принёс сборной Румыния победу над командой Армении. 26-летний полузащитник забил единственный гол в матче после подачи с углового. После победы над прямым конкурентом румыны отобрали у Мхитаряна и компании вторую строчку в таблице, опережая их и Северную Македонию всего на один пункта за два тура до финиша.

Впереди у Румынии домашняя игра с потерявшими мотивацию исландцами и выезд в Лихтенштейн. Всё в руках команды Мирела Рэдоя.

Рейкьявик, Лейгардальсведлюр

Исландия – Лихтенштейн 4:0

Голы: Тордарсон 19, Гудмундссон 35, 79 (оба – с пенальти), А. Гудьонсен 89

Исландия предсказуемо разгромила скромную команду Лихтенштейна. Гудмундссон реализовал по пенальти в каждом из таймов, но самое знаменательное событие произошло за минуту до завершения основного времени. 19-летний Андри Гудьонсена, сын Эйдура, знакового форварда нулевых, поигравшего в составах “Челси” и “Барселоне”, отличился вторым голом за главную национальную команду. Ассистировал Андри не кто иной, как его брат Свейнн. Продолжили традицию отца и деда Арнора.

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В статье: Исландия Румыния Андри Гудьонсен
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