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Отбор к ЧМ. Румыния обыграла Армению и вырвалась вперед, братья Гудьонсены отличились за Исландию
В группе J продолжается ожесточенная борьба за вторую строчку
Фото: Faisal HQ
Европейский отбор к ЧМ-2022
Группа J, восьмой тур
Бухарест, Национальный стадион
Румыния – Армения 1:0
Гол: Митрицэ 26
Йонуц Митрицэ принёс сборной Румыния победу над командой Армении. 26-летний полузащитник забил единственный гол в матче после подачи с углового. После победы над прямым конкурентом румыны отобрали у Мхитаряна и компании вторую строчку в таблице, опережая их и Северную Македонию всего на один пункта за два тура до финиша.
Впереди у Румынии домашняя игра с потерявшими мотивацию исландцами и выезд в Лихтенштейн. Всё в руках команды Мирела Рэдоя.
Рейкьявик, Лейгардальсведлюр
Исландия – Лихтенштейн 4:0
Голы: Тордарсон 19, Гудмундссон 35, 79 (оба – с пенальти), А. Гудьонсен 89
Исландия предсказуемо разгромила скромную команду Лихтенштейна. Гудмундссон реализовал по пенальти в каждом из таймов, но самое знаменательное событие произошло за минуту до завершения основного времени. 19-летний Андри Гудьонсена, сын Эйдура, знакового форварда нулевых, поигравшего в составах “Челси” и “Барселоне”, отличился вторым голом за главную национальную команду. Ассистировал Андри не кто иной, как его брат Свейнн. Продолжили традицию отца и деда Арнора.
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