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Рекорду – больше века. Мусиала – второй в списке самых молодых авторов гола в истории Бундестим

Чемпионат мира FIFA
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Невероятные цифры

Рекорду – больше века. Мусиала – второй в списке самых молодых авторов гола в истории Бундестим

Getty Images / Global Images Ukraine

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Полузащитник мюнхенской "Баварии" и национальной сборной Германии Джамал Мусиала забил первый гол за Бундестим в матче квалификации на ЧМ-2022 против Северной Македонии (4:0).

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Таким образом, парень стал вторым игроком в списке самых молодых авторов гола в истории национальной команды (включая историю сборной ФРГ). Мусиала (18 лет 227 дней) уступил Мариусу Хиллеру (17 лет и 241 день). Мариус отличился в 1910 году, когда сборная тогда еще Германской империи обыграла Швейцарию (3:2).

Для Хиллера тот гол стал единственным в составе главной команды страны. Затем он переехал в Аргентину, где стал защищать цвета "альбиселесте". Отметим, что Германия выиграла 5 первых матчей при Флике. Общий счет – 18:1.

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В статье: Германия Джамал Мусиала
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