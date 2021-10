Рекорду – больше века. Мусиала – второй в списке самых молодых авторов гола в истории Бундестим

Полузащитник мюнхенской "Баварии" и национальной сборной Германии Джамал Мусиала забил первый гол за Бундестим в матче квалификации на ЧМ-2022 против Северной Македонии (4:0).

Таким образом, парень стал вторым игроком в списке самых молодых авторов гола в истории национальной команды (включая историю сборной ФРГ). Мусиала (18 лет 227 дней) уступил Мариусу Хиллеру (17 лет и 241 день). Мариус отличился в 1910 году, когда сборная тогда еще Германской империи обыграла Швейцарию (3:2).

???? - Jamal Musiala???????? (18y-227d) becomes Germany's second-youngest goalscorer (including West Germany), after Marius Hiller (17y-241d). Hiller netted after only 8 minutes on his international debut in a 3-2 friendly win at Switzerland???????? on 3 April 1910. #MKDGER pic.twitter.com/dxvMFe8rfq