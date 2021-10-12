Бундестим едет на ЧМ. Северная Македония - Германия 0:4. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча отбора к Чемпионату мира 2022, в котором встретились сборные Северной Македонии и Германии. В первом круге балканцы сенсационно одолели Бундестим на ее поле, на этот раз команда Ханси Флика взяла реванш, забив четыре гола во втором тайме. При этом сборная Германии стала недосягаемой для преследователей и первой из европейских сборных получила путевку в Катар.

Европейский отбор к ЧМ-2022

Группа J, восьмой тур

11 октября. Тоше Проески, Скопье

Северная Македония - Германия 0:4

Голы: Хавертц 50, Вернер 70, 73, Мусиала 83