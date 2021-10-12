Наследие живет. Андри Гудьонсен, сын Эйдура, забил второй гол за Исландию. Ассист оформил брат игрока

Вчера, 11 октября, Исландия разгромила скромную команду Лихтенштейна. Гудмундссон реализовал по приговору в каждом из таймов, однако самое знаменательное событие произошло за минуту до завершения основного времени.

19-летний Андри Гудьонсен, сын экс-форварда "Челси" и "Барселоны" Эйдура, отличился вторым голом за главную команду своей страны. Ассистировал Андри его брат Свейнн. Получается, что парни продолжили традицию отца и деда Арнора.

???????? A second goal in four international appearances for Andri Gudjohnsen (2002).



This one was particularly special for the Real Madrid youngster, with the assist coming from his brother, Sveinn.



Eidur’s boys keeping up the family name!#NXGNpic.twitter.com/mvPFeO9q3K — Tom Maston (@TomMaston) October 11, 2021

24 апреля 1996 года Арнор и Эйдур Гудьонсены вошли в историю футбола, сыграв вместе в международном матче за сборную Исландии против команды Эстонии в Таллине. Арнор вышел на поле в основном составе, а Эйдур во втором тайме заменил отца. Это был первый раз, когда отец и сын принимали участие в одном международном матче.