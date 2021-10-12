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Наследие живет. Андри Гудьонсен, сын Эйдура, забил второй гол за Исландию. Ассист оформил брат игрока

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Отец гордится

Наследие живет. Андри Гудьонсен, сын Эйдура, забил второй гол за Исландию. Ассист оформил брат игрока

Knattspyrnusambandið

Новина українською

Вчера, 11 октября, Исландия разгромила скромную команду Лихтенштейна. Гудмундссон реализовал по приговору в каждом из таймов, однако самое знаменательное событие произошло за минуту до завершения основного времени.

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19-летний Андри Гудьонсен, сын экс-форварда "Челси" и "Барселоны" Эйдура, отличился вторым голом за главную команду своей страны. Ассистировал Андри его брат Свейнн. Получается, что парни продолжили традицию отца и деда Арнора.

24 апреля 1996 года Арнор и Эйдур Гудьонсены вошли в историю футбола, сыграв вместе в международном матче за сборную Исландии против команды Эстонии в Таллине. Арнор вышел на поле в основном составе, а Эйдур во втором тайме заменил отца. Это был первый раз, когда отец и сын принимали участие в одном международном матче.

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В статье: Исландия Эйдур Гудьонсен Андри Гудьонсен Свейнн Гудьонсен
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Комментарии (1)
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KovaLL (Киев)
12.10.2021 в 10:43
цікавий факт
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