Эльюнусси заменил Холанда. Норвегия - Черногория 2:0. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Норвегия - Черногория, которые встречались в восьмом туре европейского отбора к ЧМ-2022. Норвежская команда в октябрьских матчах не могла рассчитывать на Эрлинга Холанда, который травмирован, но в игре с Черногорией роль бомбардира взял на себя форвард Саутгемтпона Мохамед Эльюнусси, который оформил дубль. Норвегия идет второй в группе G, отставая от Нидерландов на два балла.

Отбор к ЧМ-2022, зона УЕФА. Группа G, восьмой тур

Норвегия – Черногория 2:0

Голы: Эльюнусси 29, Эльюнусси 90+7